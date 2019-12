Hallan cuerpo de Michael Rumberger en un maletero: ¿cómo lo mataron?

Las autoridades del estado de Nueva Jersey investigan la muerte de Michael Rumberger, el padre de familia de 34 años de la ciudad de Jersey City, cuyo cuerpo fue encontrado en el maletero de un auto Lincoln Town. La muerte fue declarada por las autoridades como un homicidio, y está sin resolver.

El nombre de Rumberger salió a la luz después del tiroteo masivo caótico y aterrador que se vivió este martes y un enfrentamiento que involucró a dos sospechosos vestidos de negro en esa ciudad.

ABC7 informó que un detective de la policía de Jersey City, identificado como Joseph Seals, quien fue asesinado a tiros en el hecho, pudo haber estado investigando un homicidio de fin de semana, lo que lo llevó a encontrarse con los sospechosos, quienes luego lo asesinaron y se encontraron con una bodega kosher, donde finalmente mataron a tres civiles y luego terminaron muertos (no está claro cómo). La estación luego mencionó la muerte de Rumberger, quien fue encontrado muerto el sábado.

Las autoridades no han conectado formalmente el nombre de Rumberger con la investigación de Seals, Afirman que el motivo aún no está claro, y no han revelado los nombres de los sospechosos.

Las autoridades dijeron inicialmente en una conferencia de prensa que el ataque del martes no fue un incidente terrorista. Sin embargo, el alcalde de Jersey City, Steve Fulop, tuiteó más tarde esto sin explicación adicional.

“En base a nuestra investigación inicial (que está en curso) ahora creemos que los tiradores activos atacaron el sitio que habían decidido como blanco. No tenemos indicios de que haya más amenazas”, dijo el mandatario en su red social.

Rumberger deja atrás a una familia afligida. También era muy querido por su círculo de amigos.

“Fuentes policiales dicen que no fue solo un negocio de drogas involucrado en el incidente como se sospechaba inicialmente”, dijo ABC7. Los oficiales pueden haber estado interesados en los dos sospechosos que finalmente le dispararon y lo mataron debido a un homicidio de fin de semana”.

El canal mencionó el homicidio de Rumberger, quien fue encontrado muerto el sábado, varios días antes de que dispararan a Seals.

NBC New York informó que, según fuentes policiales, se creía que “Seals vio un camión de U-Haul posiblemente vinculado a un asesinato durante el fin de semana en Bayona”. Cuando se acercó al camión, uno de los sospechosos salió del auto y le disparó”.

NBC agregó: “No se supo de inmediato por qué o cómo el camión U-Haul que se acercó estaba relacionado con la muerte del conductor Michael Rumberger “.

Las autoridades han sido vagas públicamente, lo que indica que Seals encontró a dos hombres sospechosos en un cementerio y luego fue asesinado a tiros.

El alcalde de Nueva York, Bill De Blasio, tuiteó esto: “Aunque no existe una amenaza creíble o específica dirigida contra la ciudad de Nueva York, he ordenado a la policía de Nueva York que asuma un estado de alerta máxima. Esta noche, los activos de la policía de Nueva York se están redistribuyendo para proteger ubicaciones clave en la comunidad judía. Mañana anunciaremos medidas adicionales”.