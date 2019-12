A esta bella policía la mató su ex marido: ¿Por qué?

Megan Montgomery logró mucho en sus 31 años. Obtuvo una maestría en Gestión de Comunicaciones, se ofreció voluntariamente “incansablemente” en la Sociedad Humanitaria de Birmingham, protestó por el abuso de elefantes en un circo, apareció en un episodio de House Hunters, creó un blog de moda y se casó con un oficial de policía de Hoover, Alabama.

Sin embargo, el matrimonio rápidamente se atormentó. El mismo mes en que Megan se casó con Jason McIntosh, llamaron a la policía a su casa después de que Montgomery recibió un disparo en el brazo. Los fiscales más tarde dijeron que hubo una lucha por el arma y que no se presentaron cargos. Poco tiempo después, McIntosh fue acusado en otro incidente doméstico contra Montgomery y renunció a la fuerza policial. Se produjeron órdenes de restricción duales, se entabló una demanda de divorcio y Megan recurrió a las redes sociales para compartir intercambios de mensajes de texto ahora escalofriantes y para ofrecer advertencias a los demás sobre los signos de abuso doméstico.

También llenó su página de Facebook con imágenes felices en las playas y con amigos mientras intentaba reconstruir su vida.

Sin embargo, todo llegó a un horrible final cuando la policía encontró a Montgomery boca abajo en un estacionamiento de un complejo deportivo en diciembre de 2019. Le dispararon varias veces, y es Jason Bragg McIntosh, su esposo separado, quien está bajo arresto por asesinato capital en su muerte. La policía de Mountain Brook también escribió: “La Oficina del forense del condado de Jefferson ha confirmado la identidad de nuestra víctima de homicidio del 1 de diciembre de 2019. La víctima es Megan Louise Montgomery, de 31 años, de Hoover, AL. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia de Megan durante este tiempo de tan trágica pérdida “.

Esto es lo que necesita saber:

1. Un hombre descrito en Facebook vio a McIntosh ingresar a un bar de ostras y decirle a Montgomery que “caminara hacia afuera”; Ella estaba muerta no mucho después

Montgomery fue visto por última vez saliendo de un Oyster Bar and Grill con McIntosh, dijeron las autoridades. Un hombre llamado Brad Norred escribió una desgarradora publicación en Facebook sobre lo que sucedió esa noche.

“Para Megan Montgomery, de Mountain Brook, lo siento”, dijo su publicación en Facebook. “Yo, junto con varios otros amigos, estuvimos con ella esa noche. Después de una fiesta de Iron Bowl, fuimos a un lugar de reunión local donde siempre nos divertimos y nunca hay ningún daño. Ninguno de nosotros la conocía bien, o lo suficiente como para conocer su historia de fondo y eso es lo único que hace posible hacer frente a la historia que estoy a punto de contar “.

Según Norred, “6 de nosotros, incluida ella, estábamos en una mesa cuando el hombre se acercó. Puso una mano en la parte posterior de su cuello y otra en su hombro, y le dijo que saliera. Todos lo miramos, le preguntamos quién era y él dijo “esa es mi esposa, ella irá conmigo”. Megan dijo que sí y estuvo de acuerdo, pero la mirada en sus ojos es algo que nunca olvidaré. Estaba aterrorizada, pero supongo que fue sorprendida haciendo algo detrás de la espalda de su esposo, no porque temiera por su vida. Honestamente, ¿quién va a interrogar a un hombre diciendo que es su esposa, una vez que ella esté de acuerdo?

Lo que Norred no sabía era que un tribunal había otorgado órdenes de restricción duales contra Montgomery y McIntosh en el pasado. Tampoco sabía que ella había recibido un disparo previamente.

“No sabía que ella tenía una orden de restricción, o estaba pasando por un divorcio, nada de eso”, escribió Norred. “La vi alejarse aterrorizada y no supe nada. Ninguno de nosotros lo hizo, pero fuimos el último grupo de personas que la vio con vida. No me culpo a mí mismo, pero estoy sentado aquí preguntándome qué podría haber hecho diferente, si acaso. ¿O por qué no nos dijo o se enfrentó a él sabiendo que éramos tantos para cuidarla? ¿Nos estaba protegiendo sabiendo que él había hecho amenazas de violencia masiva antes? Tenía el arma encima, tal vez ella nos salvó la vida si hubiéramos tratado de evitar que la alejara de nuestro grupo de amigos. Nunca lo sabré, nadie lo hará, pero esa pregunta nunca desaparecerá. La conocí por ni siquiera 12 horas, pero cada artículo que he leído sobre lo amable, desinteresada y genuina que es es precisa “.

Concluyó: “Esa noche es la mayor experiencia reveladora que tengo hasta la fecha. Usted REALMENTE no tiene idea de lo que alguien está pasando y con lo que está lidiando. Lo llevaba muy bien y lo escondió a las personas que no la conocían. No la conocí pero por ese corto tiempo, pero en ese tiempo ella me enseñó la lección más grande de mi vida. Presta atención, le tomó menos de 1 minuto a un hombre que nadie más conocía que ella convencerla de que se fuera y que nunca más la vieran. Me duele el corazón, por todos los involucrados. Presten atención a todos, por favor. Ahora sé que lo haré.”.

Un hombre llamado Adam Dickert respondió en el hilo de comentarios: “Leer tu historia me da escalofríos, Brad. Estuve con ella una vez hace unos dos meses en Innisfree y él hizo lo mismo escoltándola con fuerza fuera del bar. De alguna manera obtuvo mi número y me envió un mensaje de texto extraño, algo amenazante, que todavía tengo en mi teléfono. Toda esta situación es impactante.