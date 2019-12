¿Quién luce mejor a sus 60 Maribel Guardia u Olivia Collins?: guerra de divas: FOTO

Son muchas las famosas de edad madura que lucen preciosas, como es el caso de figuras como Salma Hayek y Gloria Trevi, pero sin lugar a dudas resulta difícil que alguien del mundo del entretenimiento iguale a la preciosa Maribel Guardia, quien a sus 60 años se mantiene como una muñequita.

Y una vez más la guapa costarricense dejó ver que es como sin ella el tiempo se hubiese congelado, y lo hizo a través de una bella fotografía que compartió en su Instagram, al lado de otra belleza de su edad: la actriz Olivia Collins.

La cantante colgó en su red social la bella instantánea, en la que luce sonriente junto a su amiga, mientras ambas miran fijamente a la cámara y lucen su belleza ataviadas en negro.

“Felizcumpleaños a mi #preciosa #amiga @oliviacollinsmx, Hemos sido como #hermanas y mi deseo para ti , es que siempre brille la luz en tu camino, #Dios contigo. Te adoro”, fue el mensaje con el que Maribel felicitó a la artista en su cumple número 61.

Más tarde en otro mensaje compartido en su red social, la ex del Rey del Jaripeo volvió a impresionar con su belleza, tras publicar una imagen junto a otra de sus grandes amigas, con la que la felicitó en su día.

“Felizcumpleaños @lourdes.munguia #amiga del tiempo, sin duda has sido una #hermana para mí. Tantos años compartiendo juntas, alegrías y lágrimas. Le pido a Dios que te mantenga llena de bendiciones y que pueda disfrutarte por muchos”, comentó la exreina de belleza sobre su amiga.

Sobre su rol de abuela, Maribel ha declarado en repetidas ocasiones que se siente encantada y enamorada de su bello nieto, quien nació en mayo del 2018.

“Ando muy contenta. Es una emoción muy grande tener una siguiente generación en tus brazos y la ternura de un bebé, la inocencia de un bebé es algo tan bello”, dijo la exreina a la prensa cuando llegó al mundo su nieto.

En septiembre pasado la bella actriz compartió una fotografía en su red social, en la que lució muy al natural sin ayudas cosméticas en los ojos y sin ningún tipo de retoque en su imagen, causando furor.



Hace unos meses Maribel se refirió a la manera como ha logrado lucir tan bien con el paso del tiempo y ella dijo sentirse una mujer bendecida.



“Dios ha sido muy bueno conmigo, pero sí creo que la actitud en la vida es muy importante. Hombre, si puedes ser bonita, qué padre que seas bonita. Pero hay gente bonita que es muy amargada, que no está agradecida con la vida, y yo la verdad le doy gracias a Dios por todo lo que me ha pasado, por lo bueno y por lo malo, porque lo malo me ha ayudado a crecer, a ser una mujer con más conciencia, con más conocimiento, y lo bueno me ha hecho divertirme mucho”, comentó la ex Miss Costa Rica, en diálogo con Univisión.