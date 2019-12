¿Tras salir de prisión qué pasó con la asesina en serie Karla Homolka?: ¿dónde está?

El nombre de Karla Homolka es conocido en la historia de las investigaciones policiacas por ser una famosa asesina en serie canadiense que admitió haber ayudado a su esposo, Paul Bernardo, a violar y asesinar a tres jóvenes, incluida su propia hermana menor, Tammy. Bernardo era conocido como el “violador de Scarborough”.

En 1993 la pareja se separó, y Homolka admitió a un miembro de su familia su participación en los crímenes, lo que llevó a que Bernardo finalmente fuera arrestado y Homolka aceptara un acuerdo de culpabilidad en el que dio información sobre su esposo a cambio de una sentencia más leve.

Actualmente Homolka volvió a cobrar popularidad gracias a la serie documental de Netflix “Don’t F * ck With Cats: Hunting a Internet Killer”, donde es mostrada como “la persona más odiada en Canadá”.

La mujer estuvo conectada con el también asesino Luka Magnotta, quien afirmaba estar plagado de rumores de tener una implicación romántica.

No hay pruebas de que Magnotta y Homolka se hayan conocido en la vida real, aunque ambos hayan vivido en Montreal, Canadá.



En 2005, Homolka fue liberada de prisión. Vivió en Quebec durante un período, bajo el nombre de Karla Leanne Teale, luego se mudó a la isla de Guadalupe en 2007. Durante su tiempo en El Caribe, tuvo tres hijos con su nuevo esposo, Thierry Bordelais, y adoptó un nuevo nombre: Leanne Bordelais.

Sin embargo, la hermana de Homolka, Logan Valentini, luego confirmó que había regresado a Canadá, durante el juicio de Magnotta en 2014. Valentini fue testigo en su juicio por una extraña razón: porque uno de los paquetes que Magnotta envió por correo a una escuela primaria (que contenía una parte de un cuerpo humano) estaba inexplicablemente dirigida a ella. Valentini dijo que estaba sorprendida de estar involucrada en los crímenes de Magnotta.



Durante el juicio, Valentini confirmó que Homolka había vivido en Guadalupe pero que desde entonces había regresado a Montreal y se había vuelto a casar. También confirmó que había visto a su hermana desde que Homolka regresó a Canadá.

Homolka ha sido vista desde entonces en Montreal y todavía está casada con Bordelais, el hermano de su abogado.

Getting to know Karla Homolka – the fifth estateOn September 1, 1993 Paul Bernardo was found guilty of two counts of first-degree murder for killing Kristen French and Leslie Mahaffy, as well as seven other charges in the rape and murder of the two women. He received a life sentence with no chance of parole for 25 years. Earlier in 1993, Bernardo's then-wife, Karla Homolka, pleaded guilty to two counts of manslaughter and a 12-year prison sentence after striking a deal with prosecutors — this deal would later be known as "the deal with the devil." In 1997, the fifth estate investigated Homolka's life in a documentary called "Karla Homolka." In this feature, producer Susan Teskey and,host Trish Wood talk about what it was like to see the hidden police evidence tapes and what it was like to get to know Karla Homolka. For more on Secrets of the fifth estate : http://www.cbc.ca/fifth/fifthsecrets/ For more on the fifth estate : http://www.cbc.ca/fifth Follow us on Twitter : http://www.twitter.com/cbcfifth Like us on Facebook : https://www.facebook.com/thefifthestate 2015-04-20T18:08:21.000Z

A principios de 2019, Homolka fue fotografiada participando en una temporada de voluntariado en una escuela primaria en Montreal.

Tres años antes de publicar videos sangrientos de gatitos en línea, Magnotta, entonces un modelo de 25 años, afirmó que la gente lo conectaba falsamente con Homolka.

Magnotta le dijo al Toronto Sun: “El rumor destruyó mi vida, básicamente, y quiero dejar las cosas claras: que ella y yo no tenemos absolutamente ninguna conexión”.

Karla Homolka occasionally volunteers at Montreal elementary schoolCanadian serial killer Karla Homolka occasionally volunteers at an elementary school in Montreal. Breakfast Television Montreal's Domenic Fazioli has the details. 2017-05-31T15:52:20.000Z

Magnotta dijo que había tenido que mudarse debido a los rumores y que había estado recibiendo amenazas de muerte. También dijo que cuando fue a emitir llamadas, los agentes sabían sobre el rumor.

Detectives alegan que Magnotta creó los rumores en línea él mismo como un medio para alcanzar fama, a través de múltiples alias en las redes sociales. No hay pruebas de que Magnotta y Homolka estén conectados de ninguna manera. Homolka no ha hablado sobre Magnotta, o sobre su extraña conexión con su hermana.