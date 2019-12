Jeffrey Tate, hermano de YoungBoy de la NBA: ¿Por qué está bajo custodia policial?

Jeffrey Tate es el hermano menor de YoungBoy, jugador de la NBA. Tate, de 16 años, está bajo custodia en relación con la muerte a tiros de Javon Brown, de 17 años, en Baton Rouge. Tate y YoungBoy tienen el mismo padre. El rapero “Bring‘ Em Out “, de 20 años, nació en Baton Rouge como Kentrell Gaulden.

WVLA/WGMB in Baton Rouge fue el primero en informar que Tate era el hermano de NBA YoungBoy. La estación también fue la primera en informar que Tate, junto con Davaughn Tate, de 18 años, hermano de Jeffrey pero no de YoungBoy, estaban bajo custodia policial. Tate está detenido en una instalación juvenil. La policía dice que le dispararon accidentalmente en el brazo durante la pelea y fue arrestado cuando buscó tratamiento en un hospital local.

Javon Brown recibió un disparo en Baton Rouge la tarde del 2 de diciembre. Brown fue declarado muerto al día siguiente. Tate enfrenta cargos de principal, por asesinato en segundo grado,por uso ilegal de un arma y batería simple. Mientras Devaughn enfrenta cargos de asesinato en segundo grado y uso ilegal de un arma. Se le cobrará a Tate como adulto en el caso.

The Advocate informa que Brown recibió un disparo en Ottawa Drive en la ciudad alrededor de las 2:45 p.m. El periódico dice, citando la oficina del sheriff, que Brown y otro adolescente fueron abordados por tres adolescentes que instigaron una pelea. La policía dijo que esos tres hombres huyeron de la escena.

El padre de Tate & YoungBoy está cumpliendo 55 años en prisión

El padre de YoungBoy fue el creador del tema de la canción, “Lonely Child”. YoungBoy le dijo a The Fader en octubre de 2017 que su padre fue a prisión cuando el rapero tenía 8 años después de ser sentenciado por asesinato luego de un robo que salió mal. Durante la canción “Lonely Child”, YoungBoy dice: “Echo de menos a mi hijo de put… ” papá, he estado llamando a Montana, a mi padre “. Montana es una referencia al jefe de Never Broke Again Records.

Tate confirmó en una entrevista con XXL Magazine en febrero de 2017 que su padre estaba encarcelado.

YoungBoy ha tenido diferencias con su madre recientemente

En noviembre de 2019, la madre de YoungBoy, Sheronda Gaulden, de 45 años, ingresó a Instagram Live para castigar a su hijo rapero, por presuntamente echarla de una casa que había comprado para que ella viviera.

En su publicación, Gaulden dijo que ella y su hijo tuvieron una pelea porque él le había estado diciendo qué hacer. Gaulden dijo en el video que preferiría vivir debajo de una carretera interestatal o en un banco del parque en lugar de vivir bajo sus reglas.

Según su página de Instagram, Gaulden es una aspirante a comediante. Gaulden tiene tres hijos en total, dos hijos, Youngyboy y Tate, y una hija. Tate es más joven que su famoso rapero.

