Acusan a oficial David Rojas de acoso sexual a una mujer muerta: VIDEO

David Rojas es el oficial de policía de Los Ángeles acusado de acariciar los senos de una mujer muerta, hecho que se reveló tras grabarlo accidentalmente con su cámara corporal, mientras respondía a una llamada de emergencia por sobredosis.

Rojas fue arrestado el 12 de diciembre y acusado de un delito grave por violar el Código de Salud y Seguridad de California. La fianza se fijó en $ 20,000.

“Si esta acusación es cierta, entonces el comportamiento exhibido por este oficial no solo es incorrecto, sino extremadamente inquietante, y no se alinea con los valores que nosotros, como oficiales de policía, apreciamos y estos valores incluyen respeto y reverencia por los difuntos. Este comportamiento no tiene cabida en las personas que aplican la ley”, aseguró la Liga de Protección de la Policía de Los Ángeles, en una declaración previa al arresto.

Según el periodista Andrew Blankstein, con sede en Los Ángeles, Rojas es un veterano de la Uniformada desde hace cuatro años. Trabajaba con la División Central de la LAPD en el momento del incidente.

Rojas tiene 27 años, según CBS Local.

Según CBS Local, Rojas está acusado de acariciar los senos de una mujer fallecida durante una la atención de una llamada que hizo en un domicilio el 20 de octubre, junto a otro oficial, relacionada con una aparente sobredosis.



La identidad del compañero de Rojas no ha sido revelada, no ha habido ninguna acusación en contra de su compañero.

Según la red de noticias, Rojas y su compañero, también hombre, respondieron a la llamada, y juntos confirmaron que la mujer estaba muerta. Luego, según los informes, el compañero de Rojas fue al automóvil para obtener la documentación adecuada, y Rojas se quedó solo con el cuerpo.

Fue en este punto, según los funcionarios de la LAPD, que Rojas supuestamente apagó su cámara corporal y acarició el cuerpo de la mujer. Sin embargo, un búfer de dos minutos en el dispositivo permitió que las imágenes se grabaran de todos modos.

Según la red de noticias, el jefe Michel Moore y el sindicato de la LAPD implementaron un nuevo protocolo un mes antes, en el cual la LAPD tenía el derecho de verificar aleatoriamente las imágenes de la cámara corporal. Después de que se descubrieron las imágenes, Rojas fue puesto bajo permiso.

El Departamento de Policía de Los Ángeles se enteró de la conducta el 11 de noviembre. Rojas fue asignado al servicio doméstico poco después.

En cuanto a las imágenes de la cámara corporal, nunca saldrán al público. Aunque la Comisión de Policía votó el año pasado para presentar públicamente cualquier metraje de las cámaras corporales de “incidentes críticos” dentro de los 45 días siguientes, el Departamento de policía no ha clasificado este incidente como un “incidente crítico”, según ABC7.

El 4 de diciembre, poco más de una semana antes de que Rojas fuera identificado como el oficial en cuestión, los líderes de la Liga de Protección de la Policía de Los Ángeles, el sindicato que representa a los oficiales de manera criminal, confirmaron que la organización no defendería al acusado.

Según KTLA, el teniente Craig Lally, presidente del sindicato, dijo que la acusación era “reprensible y repugnante” y que si las acusaciones fueran ciertas, el oficial “no tendría lugar en la policía”.

Lally confirmó que “la Liga de Protección de la Policía de Los Ángeles no defenderá a este oficial en un proceso penal”.

El 4 de diciembre, el teniente Lally se disculpó públicamente con la familia de la mujer fallecida, cuya identidad se ha mantenido en privado.

“Queremos que la familia sepa que este supuesto comportamiento es repugnante, reprensible e indefendible”, dijo. “Lamentamos el dolor que esto les ha causado”.