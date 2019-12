David Anderson y sus escalofriantes razones para participar en el Tiroteo de New Jersey

David Anderson, un hombre de 47 años interesado en el movimiento israelita hebreo negro y con una historia de publicaciones en redes sociales antisemitas y policiales, fue nombrado como uno de los dos tiradores activos que mantuvieron a raya a la policía por horas en un dramático y peligroso enfrentamiento de Jersey City, asesinando al veterano detective Joseph Seals en un cementerio, y a tres civiles dentro de una bodega kosher. El alcalde ahora dice que el supermercado judío fue atacado.

Las autoridades dijeron en una conferencia de prensa del 12 de diciembre de 2019 que están investigando el caso como un incidente de terrorismo doméstico con un delito de odio encubierto. Dicen que los tiradores parecen motivados por, en palabras del Fiscal de los Estados Unidos, “un sesgo hacia la comunidad judía y la policía”.

Ellos “tenían una tremenda cantidad de potencia de fuego. Tenían una bomba en su camioneta ”, dijo el Fiscal General de Nueva Jersey. Del movimiento israelita hebreo negro, dijo que “tenemos evidencia de que ambos sospechosos expresaron interés en este grupo”, pero no han establecido una membresía definitiva ni nada más concreto.

Anderson dejó una nota que decía: “Hago esto porque mi creador me obliga a hacerlo y odio a quién odia”, informó The New York Post.

Heavy.com ha revisado múltiples publicaciones hechas en línea por una identidad que Anderson cree haber usado en Internet; hizo numerosos comentarios extremos contra la policía en varias redes sociales oscuras y páginas de videos en línea, glorificó al tirador de la policía de Baton Rouge Gavin Long, desató el vitriolo antisemita y anticristiano y llamó a los judíos no negros “impostores”. informaron que fuentes policiales creen que el tirador utilizó la identidad, Dawad Maqabath y otras dos personas. La red explicó que la misma identidad hizo una serie de comentarios en Internet. Puedes ver capturas de pantalla de las publicaciones ubicadas por Heavy.com aquí. Las autoridades dijeron en la conferencia de prensa del 12 de diciembre que estaban al tanto de las cuentas de las redes sociales y estaban trabajando para verificarlas.

El otro sospechoso ha sido nombrado como Francine Graham. Anderson, de 47 años, y Graham, de 50, fueron identificados por el Fiscal General de Nueva Jersey, Gurbir Grewal. Según CNN, el Movimiento Israelita Hebreo Negro se caracteriza por la creencia de que los negros “son los verdaderos descendientes de los judíos bíblicos”, y algunos incluso consideran que el judaísmo convencional es una “religión impostora”.

Según NBC News, Anderson había hecho declaraciones antisemitas y policiales en las redes sociales antes del tiroteo. Los detalles de esas publicaciones no estuvieron disponibles de inmediato. Funcionarios de la ciudad de Jersey han dicho que el motivo está bajo investigación, pero según NBC, los investigadores creen que las opiniones compartidas por Anderson estaban detrás del ataque. Según The New York Times, la policía encontró pistolas, municiones y una bomba de tubería viva en un camión de U-Haul robado que Anderson y Graham conducían al momento de los disparos. Los investigadores también encontraron una nota de estilo de manifiesto “breve y divagante” en la camioneta, pero no incluía un motivo claro.

Según NBC New York, Anderson “impulsó las teorías de conspiración antisemitas y elogió los ataques pasados ​​contra los judíos en Nueva York y los asesinatos de agentes de policía”, en parte utilizando las redes sociales “Dawada Maqabath”. Heavy ha revisado la página de Facebook en ese nombre, que todavía está arriba. Lo que está visible muestra referencias bíblicas, una foto de portada de un león y selfies. La identidad parece obsesionada con los disparos policiales de oficiales blancos contra personas negras.

Un comentario contra la policía utilizado por el usuario de Dawada Maqabath se hizo en un video en línea sobre un agente de policía de Birmingham asesinado. Fue un comentario publicado en un video de AL.com, un periódico convencional. AL.com había escrito: “Dos policías de Birmingham fueron baleados, uno de ellos fatalmente, durante un enfrentamiento con un sospechoso de robo de automóvil, el 13 de enero de 2019. El sospechoso también recibió un disparo y otro fue detenido”.

El comentario de Dawada Maqabath dice: “La tristeza de este portavoz de la policía me perturba … Lástima que no lo mataron. Perro faldero repugnantemente repugnante (sic) “.

Los funcionarios de la ciudad de Jersey dijeron que si los agentes que estaban cerca de la escena del tiroteo no hubieran respondido tan rápido como lo hicieron, los sospechosos probablemente habrían matado o herido a más personas, según la cantidad de munición que tenían. “El por qué y las ideologías y motivaciones, eso es lo que estamos investigando”, subrayó el Fiscal General Gurbir Singh Grewal, a pesar de los comentarios anteriores del alcalde de Jersey City de que los sospechosos habían “atacado” la tienda. El alcalde de Nueva York lo pintó como un ataque antisemita y escribió: “No dejen que nadie les diga que las circunstancias del Holocausto no podrían suceder aquí. La historia no solo trata de hablar con nosotros, sino que nos grita. Hay personas que viven en esta ciudad que estaban en campos de concentración. el suyo no es el pasado lejano. Está justo aquí con nosotros “.

El oficial asesinado era un veterano detective de alto el fuego que era un padre casado de cinco hijos, que trabajaba para sacar las armas de las calles y que tenía heroísmo previo en la fuerza.