Carolina Sandoval es simpática, pero tiene límites: ¿qué cosa jamás haría en su canal?

Carolina Sandoval se ha convertido en la reina absoluta de las redes sociales, no solo gracias a los casi 2 millones de seguidores que tiene en Instagram y los casi 3 millones en Facebook, sino también al impacto que genera en sus fans.

Y aunque la simpática venezolana sabe que gracias a su auge en redes y al poder de alcance que ha ido consolidando, sus canales y sus espacios en internet resultan muy atractivos para compañías que quieren publicitar y vender sus productos, también tiene claro que por encima de todo están sus principios y hay productos a los que por ningún motivo aceptaría representar, ni por todo el dinero del mundo.

La Venenosa nos confesó que en primer lugar tiene muy claro que antes de promocionar algo en sus redes, ella lo prueba para estar segura que lo que ofrece funciona y no se queda solo en posar y hablar de productos que no la convenzan a ella y a su equipo de trabajo. “Así pues, la gente debe tener muy claro que todo lo que muestro es porque ya lo probé en mí primero”.

Pero además de eso, con la sinceridad que la caracteriza, la conductora de Suelta la sopa también rechaza varios artículos que no van con ella ni con su manera de vivir.



“Alcohol no, cigarros no, porque yo no fumo, no tomo, tampoco tomo café, y aunque el olor me encanta, no me gusta tomarlo. Yo tampoco puedo comer comida de mar y prefiero seguir montada en la sinceridad, entonces no puedo probar esa comida, así que no podría decir nada de ella porque mi regla es probar todo lo que promociono”, dijo Carolina, quien este fin de semana se fue de vacaciones con su familia a El Caribe.

Y al hablar del secreto para ser la reina de las redes, con la gracia y sencillez que tiene la conductora, revela que la clave es simple: ella es auténtica, se muestra como es, y ha sabido usar su fama y popularidad para luchar contra los estereotipos que ha impuesto la sociedad y promover que cada persona, en especial las mujeres, se acepten y se amen como son.

“Las redes son lo mejor que a mí me ha podido pasar en la vida. Son una enseñanza en lo personal y cuando pienso con referencia a la conexión que genero con la gente y la interacción tan grande que logro con un video o una foto y el mensaje que transmito, creo que lo único que hago es ser yo, ser Caro, sin máscaras”, confiesa la querida animadora, al tiempo que cuando mira el suceso en redes en que se ha convertido no lo puede creer.



“La verdad yo nunca lo planifiqué. Todo empezó con un amigo, Jesús Nieto, dueño de un restaurante venezolano en Miami que se llama Budare Bistro, me dijo un día, comiendo tequeños y empanadas que creara mi Instagram. Él me lo ayudó a crear y en ese momento yo todavía decía; ‘y eso pa’qué’”.

Y sobre el elevado “engagement” que tiene con sus fans en redes, y que la pone por encima de las Kardashian, la animadora afirma que se siente honrada al saber que supera en algo a la mujer que puso las redes de moda.

“Eso es algo mágico. Yo lo sé, porque mi equipo de trabajo me lo comunicó y siento que es irrisorio que una persona que me lleva 150 millones por arriba de seguidores no tiene el alcance que logro yo, y eso lo noto cada día como cuando mi hija mayor contó su problema auditivo. Ese día Estábamos hablando con la gente allá afuera que se siente abandonada y creo que llegaron más de 7 mil comentarios en un momento”, manifestó La Venenosa.

Para seguir a Carolina Sandoval entra a su Instagram aquí.

Para seguir a Carolina Sandoval entra a su Facebook aquí.

Aquí puedes entrar a la página web oficial de Carolina Sandoval: “Mis amores, carosandoval.com es un lugar de encuentro para todas las personas, que como yo, vivimos cero complejos”.