Ataque con machete en ceremonia religiosa en NY: ¿cuántas víctimas?

Un atacante con machete apuñaló a varias personas en la casa de un rabino de Monsey, en el Estado de Nueva York, durante las celebraciones de Hanukkah en el vecindario de Forshay, ubicado en el condado de Rockland.

Así lo dieron a conocer un consejo local judío de asuntos públicos y CBS Nueva York, al igual que el diario Jerusalem Post, que informó que el ataque ocurrió en lo que se llama la Shul del rabino Rottenburg.

El jefe de policía de Ramapo, Brad Weidel, dijo en una conferencia de prensa que cinco personas fueron apuñaladas en la residencia.

BREAKING: suspect wanted in connection with Monsey stabbing arrested by NYPD in 32 Precinct. @lohud pic.twitter.com/NgEZLUyQJc — Chris Eberhart (@ChrisEberhart2) December 29, 2019

“Estamos monitoreando de cerca los informes de varias personas apuñaladas en una sinagoga en Monsey, Nueva York (Condado de Rockland)”, aseguró la Unidad contraterrorismo del NYPD.

Las autoridades ahora dicen que la policía de Nueva York ha localizado el vehículo y posible sospechoso del crimen, en un operativo en el condado de El Bronx. También confirmaron que las cinco víctimas están en hospitales del área.



CBS New York informó que un hombre ingresó al Shul y apuñaló a varias personas con un machete durante una celebración religiosa. Según la estación de televisión, el sospechoso expulsó a las personas de la casa antes de huir en un automóvil. Sin embargo, otros informes dicen que hay al menos cinco víctimas.

*BREAKING NOW* Multiple people stabbed inside Rabbi Rottenberg Shul in Forshay (Monsey). Reports a man armed with a knife began stabbing people. Massive Hatzolah response. #Antisemitism pic.twitter.com/tz1qyxJFdP — MikesOffice (@office_mikes) December 29, 2019

“A las 9:50 de esta noche, llegó una llamada sobre un apuñalamiento masivo en el 47 Forshay Road en Monsey (Condado de Rockland; 30 millas al norte de Nueva York). Es la casa de un rabino jasídico. Cinco pacientes con heridas de arma blanca, todos jasídicos, fueron trasladados a hospitales locales”, informó en su cuenta de Twitter el Consejo de Asuntos Públicos para judíos ortodoxos.



El Consejo agregó: “2 de las víctimas del ataque fueron llevadas al hospital en estado crítico. La cara del delincuente estaba parcialmente cubierta con una bufanda, pero la piel mostraba que era un afroamericano. Una de las víctimas fue apuñalada al menos 6 veces. El quinto, menos grave, tenía un corte en la mano. El sospechoso se fue en un vehículo, un Nissan Sentra gris”.

Videos bastante perturbadores del incidente muestran el momento en que el hombre en cuestión entró y comenzó a apuñalar a las personas con un machete.

Los inquietantes videos publicados en Twitter mostraban víctimas en camillas y caos en la escena. Los informes son preliminares y apenas se estaban publicando la noche del 28 de diciembre de 2019. ABC 7 informó que la casa del rabino se encuentra al lado “de su congregación”.

Several People Stabbed By Machete-Wielding Suspect During Chanukah EventMultiple people have reportedly been stabbed in an attack on a Rabbi's home in New York's Rockland County.

“Consciente de los informes de un apuñalamiento en Monsey, NY, en una sinagoga. Estamos en camino a la escena para reunir más información y coordinarnos con la policía”, dijo ADL New York.