Acusación vs. Remoción: ¿Cuál es la diferencia y qué sigue para Trump?

Siendo destituido no significa que alguien sea destituido inmediatamente de su cargo. Es un proceso largo. Entonces, aunque el presidente Donald Trump fue acusado hoy, no será destituido de su cargo hoy y es posible que nunca lo destituyan, dependiendo de cómo voten las personas en el Senado después de un juicio. Sigue leyendo para más detalles.

La acusación es solo el primer paso

La acusación es solo el siguiente paso en un largo proceso que puede o no terminar en que Trump sea destituido de su cargo.

La Sección 4 del Artículo II de la Constitución de los Estados Unidos dice que un presidente puede ser destituido “por y condenar por traición, soborno u otros delitos y delitos menores”. La parte de delitos y delitos menores es un poco más vaga y a menudo abierta para debate. Incluso el proceso en sí mismo es una situación fluida que puede cambiar de un año a otro, dependiendo de quién lidere una investigación de juicio político.

El ex presidente Bill Clinton también fue acusado pero no destituido de su cargo. En su situación, un abogado independiente dirigió la investigación. Debido a que la investigación de Ken Starr fue tan extensa, el Comité Judicial de la Cámara no realizó su propia investigación.

En el caso de Richard Nixon, el Comité Judicial de la Cámara investigó a Nixon y luego abrió audiencias formales de juicio político. Los primeros 20 minutos fueron televisados ​​y luego las sesiones se cerraron durante dos meses. Las audiencias fueron luego televisadas nuevamente.

Después de la investigación de juicio político para Trump y los debates sobre los artículos de juicio político, la Cámara de Representantes ahora está votando. Cualquier artículo que apruebe por mayoría de votos (50 por ciento más uno) sería motivo de juicio político.

En el caso de Trump, si todos los 435 miembros de la Cámara votan, necesitarían 218 votos para alcanzar la mayoría y para que se destituya a Trump. Hay 235 demócratas en el cargo en la Cámara, uno independiente y 199 republicanos, explicó Reuters. Esto significa que no sería demasiado difícil obtener esos votos de juicio político simplemente de los demócratas.

A veces, algunos artículos de juicio político se aprueban y otros no, pero incluso si uno obtiene un voto mayoritario, eso significaría que el Presidente es oficialmente destituido. Los votos a menudo pueden llevar a acalorados debates en la Cámara. Pero una vez que Trump es “acusado” oficialmente, NO es destituido de su cargo. Trump aún serviría como presidente. No es removido hasta el juicio del Senado.

Después de un voto de juicio político, habrá un juicio

En el caso de Bill Clinton, dos artículos de juicio político pasaron por mayoría de votos de la Cámara y dos artículos de juicio político fracasaron. Esto convirtió a Clinton en el segundo presidente oficialmente acusado, después de Andrew Johnson en 1868. También se presentaron artículos de juicio político contra Richard Nixon, pero renunció antes de ser acusado.

Después de que los artículos de juicio político se aprueben por mayoría de votos en la Cámara, se realizará un juicio en el Senado. Los miembros del Comité Judicial de la Cámara a menudo sirven como gerentes, que son esencialmente el mismo papel que los fiscales. El Presidente del Tribunal Supremo de la Corte Suprema preside los procedimientos.

En el juicio de Bill Clinton, Cheryl Mills lo defendió y tenía siete más en su equipo de abogados. Los gerentes presentaron su caso durante tres días y luego la defensa de Clinton duró tres días. Luego, durante dos días, miembros del Senado cuestionaron a los gerentes de la Cámara y la defensa de Clinton. El juicio también tenía declaraciones, había grabado videos en lugar de testigos en vivo y argumentos finales.

Una vez que se complete el juicio, el Senado votará sobre los artículos de juicio político que aprobó la Cámara. El Senado puede elegir tener deliberaciones públicas o a puerta cerrada. En el juicio de Bill Clinton, tuvieron deliberaciones a puerta cerrada.

Para Clinton, las deliberaciones duraron tres días y el Senado votó. Ambos cargos no lograron alcanzar la mayoría de 2/3 en el Senado. Clinton fue absuelto.

Es probable que esto también suceda con Trump. Un total de 67 senadores necesitarían votar para condenar y remover al presidente. Hay 45 senadores demócratas y 53 senadores republicanos, más dos independientes que suelen votar demócratas. Entonces, para alcanzar el total de 67 necesarios para eliminar a Trump, necesitarían al menos 20 republicanos para unirse a los demócratas en la votación para eliminar a Trump (más los dos independientes). Es probable que esto no suceda.

Si no pueden obtener los votos, entonces Trump será absuelto. Probablemente continuará su candidatura a la presidencia en 2020.