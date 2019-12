¿Por qué dejaron sin vigilancia al depredador sexual Jeffrey Epstein?

Tova Noel y Michael Thomas son los guardias de la cárcel de Manhattan que ahora están acusados ​​de hacer registros falsos después de no verificar al financiero y acusado de depredador sexual Jeffrey Epstein en las horas previas a la muerte de Epstein.

La videovigilancia muestra que nadie más ingresó a la unidad de vivienda de Epstein en las horas previas a su muerte, aparte de otros dos agentes no identificados que visitaron brevemente un área común, dicen funcionarios federales.

La acusación formal alega que, en lugar de completar los recuentos y rondas requeridas, incluida la verificación de Epstein, Noel y Thomas se sentaron en el escritorio de los oficiales correccionales, usaron las computadoras, se movieron por el área común y, durante aproximadamente dos horas, “parecieron han estado dormidos ”.

Noel está acusado de buscar en Internet sitios web de venta de muebles y beneficios. Thomas está acusado de buscar en Internet ventas de motocicletas y noticias deportivas.

El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y otros funcionarios anunciaron el 19 de noviembre de 2019 el desestimación de una acusación acusando a los oficiales correccionales federales Tova Noel y Michael Thomas “de hacer registros falsos y conspirar para hacer registros falsos y defraudar a Estados Unidos al perjudicar las funciones legales del Centro Correccional Metropolitano … un centro de detención de Manhattan que alberga a presos federales “.

El fiscal estadounidense Geoffrey S. Berman dijo en un comunicado de prensa: “Como se alega, los acusados ​​tenían el deber de garantizar la seguridad de los internos federales bajo su cuidado en el Centro Correccional Metropolitano. En cambio, reiteradamente no lograron realizar controles obligatorios a los reclusos y mintieron en formularios oficiales para ocultar su abandono “.

Puedes leer la acusación aquí.

Tanto Noel, de 31 años, como Thomas, de 41, se rindieron en la mañana del 19 de noviembre, y su caso fue asignado al juez de distrito del sur de Nueva York, Analisa Torres. Cada uno de ellos está acusado de “un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos al menoscabar, obstruir y derrotar las funciones legales del CCM, y de hacer registros falsos, lo que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión. Noel también está acusado de cinco cargos de hacer registros falsos, y Thomas también está acusado de tres cargos de hacer registros falsos, cada uno de los cuales conlleva una sentencia máxima de cinco años en prisión “, dice un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

Jeffrey Epstein fue acusado de tráfico sexual, financiero y amigo de muchas personas prominentes a lo largo de los años, incluidos el Príncipe Andrew, Donald Trump y Bill Clinton. Las preguntas y las teorías de la conspiración se han desatado desde la muerte de Epstein, especialmente debido a su época con personas famosas. Un destacado patólogo contratado por el hermano de Epstein dice que la evidencia puede apuntar a un homicidio. Sin embargo, la acusación federal contra Noel y Thomas establece que Epstein “se suicidó ahorcándose esa mañana temprano sin ser observado”.

Kathleen Hawk Sawyer, directora de la Oficina de Prisiones, dijo a los legisladores el 19 de noviembre que “no había evidencia que sugiriera” que la muerte de Epstein fue un homicidio. Sin embargo, también dijo que las autoridades federales están investigando si una “empresa criminal” condujo a la muerte de Epstein, calificando la muerte de “ojo morado en todo el Buró de Prisiones”.

Ella dijo: “El FBI está involucrado y están buscando empresas criminales”, según Fox News. Ella no dio más detalles. El senador Ted Cruz le dijo a Sawyer: “No. 1, hubo negligencia grave y una falla total de BOP para hacer su trabajo con un prisionero en observación de suicidio que llevó a Epstein a suicidarse. O No. 2, sucedió algo mucho peor, que no fue un suicidio sino un homicidio cometido por una persona o personas que querían silenciar a Epstein. Cualquiera de esos es completamente inaceptable. Ambas son profundas acusaciones de BOP y nuestro sistema federal de encarcelamiento “.

Esto es lo que necesita saber:

1. Las autoridades acusan a Tova Noel y Michael Thomas de dejar a Epstein sin observar. Dicen que Noel fue la última persona cerca de la puerta de Epstein

La acusación penal pinta una imagen detallada de la supuesta falta de cumplimiento del deber por parte de los dos guardias correccionales que fueron responsables de controlar a Epstein, un conocido riesgo de suicidio.

El 10 de agosto de 2019, Noel y Thomas “repetidamente no completaron los recuentos obligatorios de prisioneros bajo su vigilancia en la Unidad Especial de Vivienda del CCM”, alega el comunicado de prensa.

“En cambio, durante porciones sustanciales de sus turnos, Noel y Thomas se sentaron en su escritorio, navegaron por Internet y se movieron por el área común de la SHU (Unidad de Vivienda Especial de MCC)”, alega el comunicado.

“Para ocultar su incumplimiento de sus deberes, Noel y Thomas firmaron repetidamente certificaciones falsas que atestiguaban haber realizado múltiples cargos de reclusos que no hicieron”, dice el comunicado.

“Como resultado de esas declaraciones falsas, el MCC creía que los prisioneros en el SHU estaban siendo moitoreados regularmente cuando, de hecho, como resultado de la conducta de los acusados, ningún oficial correccional realizó ningún recuento o ronda del SHU desde aproximadamente las 10:30 pm el 9 de agosto hasta aproximadamente las 6:30 a.m. del 10 de agosto, momento en el cual NOEL y THOMAS descubrieron el cuerpo del recluso de MCC Jeffrey Epstein, quien se había suicidado durante la noche sin ser observado ”.

El gobierno alega además que, el 9 de agosto de 2019, Noel debía trabajar en SHU a partir de las 4 p.m. a las 8 a.m. del 10 de agosto, y Thomas fue asignado a trabajar con Noel de 12 a.m. a 8 a.m. el 10 de agosto.

Se suponía que los oficiales de servicio en la SHU, incluidos Noel y Thomas, debían realizar cinco recuentos institucionales, así como completar formularios que certifiquen la finalización de esos recuentos.

En cambio, alega el gobierno, “Noel y Thomas repetidamente no completaron los recuentos obligatorios en el SHU”. Durante ese período de tiempo, fueron los únicos oficiales correccionales asignados al SHU. “Aparte de otros dos oficiales que visitaron brevemente el área común de la SHU, como lo confirmó la videovigilancia, nadie más ingresó a la SHU, nadie realizó ningún recuento ni asalto durante toda la noche, y nadie ingresó al área en la que Epstein estaba alojado “, alega la liberación.

La acusación también menciona a otros dos oficiales no identificados, llamados “Oficial-1” y “Oficial-2”. La acusación alega que Noel y el Oficial-1 fueron responsables de conducir las 4 p.m. recuento institucional en la SHU. El video muestra que no realizaron esta verificación, pero completaron y firmaron un recibo que indica falsamente que tenían, alega la acusación.

Esa noche, Epstein regresó al SHU de su visita de abogado y Tova Noel y otro oficial lo escoltaron a su celda aproximadamente a las 7:49 p.m. Noel y el otro oficial abandonaron el nivel en el que se encontraba Epstein inmediatamente después, según la acusación.

A las 10 p.m., todos los internos estaban encerrados en sus celdas por la noche. Alrededor de esa hora, Noel y el Oficial-2 debían conducir las 10 p.m. recuento institucional en el SHU, pero el video muestra que no realizaron la verificación, dice la acusación. Sin embargo, se les acusa de completar y firmar un comprobante de recuento diciendo que sí.

Alrededor de las 10:30 p.m. el 9 de agosto de 2019, Noel “se acercó brevemente y luego regresó de la puerta al nivel en el que se encontraba Epstein. Según lo confirmado por el video obtenido del sistema de videovigilancia interno del MCC, esta fue la última vez que alguien, incluido cualquier oficial correccional, se acercó, y mucho menos ingresó, a la única entrada al nivel en el que Epstein estuvo alojado hasta aproximadamente las 6:30 pm el 10 de agosto “.

El turno del oficial 1 terminó alrededor de las 10 p.m. y, alrededor de las 12 a.m., Michael Thomas reemplazó al Oficial 2, uniéndose a Tova Noel “como los únicos dos oficiales correccionales en servicio en el SHU”.

¿Quién más estaba en el área en ese momento?

Según la acusación, un supervisor durante la noche visitó brevemente y conversó con Noel y Thomas, que estaban sentados en el escritorio de los oficiales, y antes de irse. Alrededor de las 5:30 a.m., otro oficial correccional “caminó brevemente por el área común de SHU”. Esos guardias no tienen nombre.

En agosto, Reuters informó que dos cámaras “funcionaron mal fuera de la celda de la cárcel” donde murió Epstein y fueron enviadas a un laboratorio criminal del FBI para su examen. La acusación no menciona esas cámaras.

2. Los guardias, que descubrieron el cuerpo de Epstein con una soga alrededor del cuello, fueron empleados como oficiales correccionales desde 2016 y 2007

Alrededor de las 6 a.m., Thomas y Noel recibieron una entrega de carros de desayuno. Eran nuevamente los únicos oficiales en el SHU. Poco después de las 6:30 a.m., entraron en el nivel en el que Epstein estaba alojado para servir el desayuno.

Alrededor de las 6:33 a.m., se activó una alarma.

Epstein estaba solo en su celda y no respondía, con “una soga alrededor del cuello”, dice la acusación.

Un supervisor que acababa de comenzar su turno respondió a la alarma y, cuando Noel se acercó a la puerta del SHU para abrirle la puerta al supervisor, Noel le dijo al supervisor que “Epstein se ahorcó”, dice la acusación.

El MCC “es un centro de detención administrativa federal ubicado en Manhattan que es administrado por la Oficina Federal de Prisiones”, según el Departamento de Justicia. “El CCM emplea a oficiales correccionales, cuyo deber principal es garantizar el cuidado, la custodia y el control de la población de internos del CCM”.

Las autoridades federales dicen que Tova Noel ha trabajado como oficial correccional en las instalaciones desde 2016, y Thomas había trabajado allí desde 2007. A ambos se les asignaron turnos de trabajo regularmente allí.

Los registros en línea muestran a Noel con una dirección en el Bronx y una dirección anterior en Pensilvania. Los registros de ascendencia muestran que se casó en 2008. Una base de datos salariales dice que Tova Noel trabajó en la oficina administrativa de la Autoridad Metropolitana de Transporte del Estado de Nueva York, ganando poco más de $ 31,000 al año.

Las autoridades alegan que, “para ocultar su incumplimiento de sus deberes, Noel firmó certificaciones falsas que atestiguaban haber realizado recuentos de reclusos a las 4:00 p.m. y 10:00 pm, y Noel y Thomas firmaron certificaciones falsas que atestiguaban haber realizado recuentos de reclusos a las 12:00 a.m., a las 3:00 a.m. y a las 5:00 a.m., cuando, en verdad y de hecho, nunca realizaron dichos recuentos. ”

Como resultado de los supuestos informes falsos, el MCC “creía que los prisioneros en el SHU estaban siendo monitoreados regularmente y contabilizados cuando, de hecho, ningún oficial correccional realizó ningún recuento o ronda del SHU desde aproximadamente las 10:30 p.m. el 9 de agosto hasta aproximadamente las 6:30 a.m. del 10 de agosto, momento en el que Noel y Thomas descubrieron el cuerpo de Epstein, que se había suicidado ahorcándose esa mañana sin ser observado ”.



Noel y Thomas debían realizar un recuento institucional a medianoche, pero no lo hicieron y firmaron un recibo falso, dice la acusación. Lo mismo sucedió a las 3 a.m. y a las 5 a.m., dice.

Tampoco realizaron ninguna de las rondas de 30 minutos requeridas durante su turno entre las 12 a.m. y las 6:30 a.m., según la acusación.

Aunque la oficina del forense de la ciudad de Nueva York concluyó que Epstein se suicidó en su celda de la cárcel, su hermano contrató a un famoso patólogo, el Dr. Michael Baden.

Baden, de 66 años, dijo que las lesiones en el cuerpo de Epstein, incluida una fractura en el cuello, “son extremadamente inusuales en las ejecuciones suicidas y podrían ocurrir con mucha más frecuencia en el estrangulamiento homicida”, según The New York Times.

En Fox & Friends, Baden dijo: “Creo que la evidencia apunta al homicidio en lugar del suicidio”.

Las preguntas comenzaron a aumentar sobre la muerte después de que The Washington Post informara que algunos de los huesos del cuello de Epstein estaban rotos.

ABC News primero dio la noticia de que Epstein había muerto. Julia Macfarlane, reportera de asuntos exteriores de ABC News, escribió en Twitter en la mañana del 10 de agosto de 2019: “Rompiendo: Jeffrey Epstein se suicidó durante la noche en MCC Manhattan, el enclave federal donde había estado en espera de juicio por cargos federales de tráfico sexual, tres los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley le dijeron a @ABC News. Vía @AaronKatersky “.

3. Thomas es acusado de decir “Nos equivocamos” y el Fiscal General declaró previamente que estaba horrorizado por la muerte de Epstein

William Barr

Getty

El candidato al Fiscal General William Barr llega al Capitolio para una reunión con el senador Bill Cassidy (R-LA), el 29 de enero de 2019 en Washington, DC.

Noel está acusado de decirle a un supervisor “no completamos las rondas de las 3 a.m. ni a las 5 a.m.”. Thomas declaró, “nos equivocamos” y “me equivoqué, ella no tiene la culpa, no hicimos ninguna ronda”. acusaciones de acusación.

El agente especial del DOJ OIG a cargo Guido Modano dijo en el comunicado de prensa que “los oficiales correccionales hacen un juramento para llevar a cabo sus funciones. Completar rondas para verificar los recuentos de reclusos y certificar la precisión de los registros son tareas importantes para garantizar la seguridad de las instituciones y el bienestar de los reclusos. Aquellos que eluden sus deberes pero declaran falsamente que los han completado, ponen en riesgo a la institución, los compañeros de trabajo, los reclusos y el público “.

El Director Asistente del FBI William F. Sweeney Jr. agregó a las críticas contra Noel y Thomas con esta cita: “Existen protocolos de seguridad para proteger al público, compañeros oficiales y reclusos retenidos en el CCM. Alegamos que estos oficiales falsificaron registros para crear la apariencia de que estaban siguiendo esos protocolos. Los riesgos de seguridad creados por este tipo de comportamiento son inmensos. El mensaje aquí es simple: los ciudadanos depositan su confianza en aquellos que han hecho un juramento para servir y proteger al público, y cuando los servidores públicos violan deliberadamente esa confianza, quienes en su lugar eligen romper esas regulaciones, serán responsables. ”

El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, dijo anteriormente que estaba “horrorizado” por la muerte bajo custodia de Epstein. El inspector general del Departamento de Justicia está investigando, informó CNN. Muchas personas en las redes sociales cuestionaron la muerte debido a la naturaleza de alto perfil del caso de Epstein y sus asociados.

Barr dijo el 12 de agosto que el Departamento de Justicia se enteró de “graves irregularidades” en las instalaciones federales donde se encontraba Epstein que son “profundamente preocupantes” y dijo que los funcionarios “exigen una investigación seria”. Dijo que el FBI y el inspector del Departamento de Justicia La oficina del general “está haciendo exactamente eso” y “llegará al fondo de lo que sucedió y habrá responsabilidad”.

Barr, hablando en una conferencia de aplicación de la ley en Nueva Orleans, dijo: “Este caso de tráfico sexual fue muy importante para el Departamento de Justicia y para mí personalmente. Era importante para los fiscales dedicados en el Distrito Sur de Nueva York y para nuestros agentes del FBI que investigaron el caso y lo estaban preparando para el juicio. Lo más importante, este caso fue importante para las víctimas que tuvieron el coraje de presentarse y merecen la oportunidad de confrontar a los acusados ​​en la sala del tribunal. Estaba horrorizado, y de hecho todo el departamento estaba, y francamente, enojado, al enterarse del fracaso del CCM para asegurar adecuadamente a este prisionero “.

El fiscal general agregó: “Permítanme asegurarles que este caso continuará contra cualquiera que fuera cómplice de Epstein. Cualquier conspirador no debe descansar tranquilo. Las víctimas merecen justicia y la obtendrán ”.

El presidente Donald Trump incluso tuiteó una teoría de conspiración de Epstein que conectaba a los Clinton con la muerte, un reclamo para el cual no hay evidencia, ya que #clintonbodycount fue tendencia en Twitter.

Epstein había enfrentado 45 años de prisión si era declarado culpable de los cargos de tráfico sexual y conspiración que alegaban que estaba involucrado en el tráfico sexual de niñas menores de edad en Nueva York y Florida.

4. Epstein había intentado previamente y no había cometido suicidio; Las autoridades dicen que Michael Thomas respondió a ese incidente

Getty

Jeffrey Epstein posa para una foto policial de delincuentes sexuales.

A fines de julio de 2019, Epstein “fue descubierto semiconsciente, en posición fetal, con marcas en el cuello”, dijeron fuentes a NBC News.

La acusación dice que, el 23 de julio de 2019, mientras Epstein estaba alojado en el SHU, los agentes de MCC respondieron a una llamada de emergencia y “encontraron a Epstein en el piso de su celda con una tira de sábana alrededor del cuello”.

Michael Thomas fue uno de los oficiales de MCC que respondió a ese incidente y Epstein fue puesto bajo vigilancia de suicidio y se mudó del SHU. Epstein permaneció bajo vigilancia suicida durante aproximadamente 24 horas y luego fue transferido a observación psicológica hasta el 30 de julio de 2019.

El 30 de julio de 2019, fue transferido de regreso a la SHU y, bajo la dirección del personal psicológico del MCC, “se le exigió que tuviera un compañero de celda asignado. Epstein también fue asignado a la celda más cercana al escritorio de los oficiales correccionales en el área común de la SHU, que estaba aproximadamente a 15 pies de la celda. La realización de los recuentos institucionales necesarios y las rondas de 30 minutos en el SHU también fueron parte de los procedimientos del MCC para garantizar la seguridad de los reclusos, incluido Epstein “, dice la acusación.

Sin embargo, después de esa ocasión, pudo ingresar a una audiencia en la corte federal sin signos externos de lesión el 31 de julio de 2019, según NBC.

Megha Mohan de la BBC escribió en Twitter: “Tantas preguntas ahora. Una de ellas es cómo Epstein pudo haberse suicidado en el MCC Manhattan. Se supone que tiene la seguridad más estricta y es “más dura que la Bahía de Guantánamo”.

Los cargos contra Epstein alegan en parte que traería a niñas menores de edad a su mansión de Palm Beach para tener actividad sexual, atrayéndolas a Florida, según The Associated Press. También tenía una isla privada en el Caribe y otras casas en todo Estados Unidos.

5. Hubo un desarrollo importante en el caso el día antes de la muerte de Epstein

Algunas de las personas más prominentes del mundo han quedado atrapadas en el escándalo de Epstein. Entre ellos: el príncipe Andrew, quien recientemente dio una entrevista importante para tratar de defender su reputación. Un tribunal federal de Nueva York publicó nuevos documentos en un caso de difamación en 2015 que involucraba a Epstein el día antes de su muerte, informó CNN.

Los documentos arrojan luz sobre demandas específicas hechas por Virginia Roberts Giuffre contra el multimillonario. Fue reclutada para el supuesto anillo sexual de Epstein “mientras trabajaba como asistente de vestuario adolescente en el resort Mar-a-Lago del presidente Donald Trump”, según Politics.

Según CNN, los nuevos documentos también contenían nuevas acusaciones de que Guiffre alegó que le dijeron que tuviera relaciones sexuales con el ex gobernador de Nuevo México Bill Richardson y el ex senador estadounidense George Mitchell. Ambos hombres negaron ferviente y categóricamente esas afirmaciones. No han sido acusados ​​en relación con el caso.

Guiffre alegó que ella era la “esclava sexual” de Epstein cuando era una adolescente y que una mujer británica llamada Ghislane Maxwell ayudó a Epstein. Maxwell no fue acusado en el caso.

Giuffre siempre ha afirmado que le dijeron que realizara actos sexuales con el Príncipe Andrew, quien negó rotundamente esas afirmaciones. Otra mujer también hizo una acusación contra el Príncipe Andrew en los nuevos documentos, lo que provocó que el Palacio de Buckingham le dijera a CNN: “Esto se relaciona con los procedimientos en los Estados Unidos, de los cuales El Duque de York no es parte. Cualquier sugerencia de incorrección con menores de edad es categóricamente falsa “.