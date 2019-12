¿Cuándo sale “The Mandalorian” Episodio 3 al aire? [Fecha y hora de lanzamiento]

Una de las mejores entregas nuevas para el universo de Star Wars es definitivamente The Mandalorian en Disney Plus. ¿Pero cuándo puedes esperar el Episodio 3? Se lanzará antes de lo que piensas. Este artículo tendrá spoilers de los episodios 1 y 2.

El episodio 3 estará disponible alrededor de las 3 a.m., hora del este, el 22 de noviembre

Se espera que el episodio 3 de The Mandalorian se lance a las 3:05 a.m. del Este (2:05 a.m.Central) el viernes 22 de noviembre en Disney Plus. Serían las 12:05 a.m. Pacífico del 22 de noviembre, que es casi al mismo tiempo que las nuevas series de televisión y películas también se lanzan en Netflix. Por lo tanto, parece que Disney Plus está en el calendario de Netflix para los tiempos de lanzamiento.

Tenga en cuenta que el momento puede no ser exacto. Algunos espectadores dijeron que la semana pasada para el Episodio 2, el nuevo episodio no apareció hasta las 3:24 a.m., hora del Este, en la aplicación Disney Plus, a pesar de que los usuarios de la web dijeron que vieron el episodio a las 3 a.m., hora del Este. Otros dijeron que el programa apareció en su teléfono pero no en su computadora. Por lo tanto, varía de espectador a espectador.

Si inicia sesión en Disney + y no ve el nuevo episodio a las 3 a.m., hora del este, debería estar allí en aproximadamente 30 minutos. O pruebe con un dispositivo diferente y vea si aparece en Disney Plus allí.

La semana pasada, StarWars.com tuvo una cuenta regresiva para el Episodio 2 en su sitio web que también indicaba las 3 a.m., hora del Este, como el tiempo de lanzamiento esperado. No tienen una cuenta regresiva para el Episodio 3, pero se espera que sea lanzado al mismo tiempo.

La directora del Episodio 3 es Deborah Chow.

En cuanto a qué canal puede ver The Mandalorian, solo puede verlo en Disney+ (también conocido como Disney Plus). No estará disponible en Disney Channel ni en ningún canal de televisión tradicional. Y no puede verlo en Netflix, Hulu, Amazon Prime ni a través de ningún servicio de transmisión similar. Disney + cuesta $ 6.99 / mes o $ 69.99 / año, o puede combinarlo con Hulu y ESPN + por $12.99/ por mes.

Habrán ocho episodios en la temporada 1. Aquí está el calendario:

Episodio 1 – 12 de noviembre

Episodio 2 – Viernes 15 de noviembre

Episodio 3 – Viernes 22 de noviembre

Episodio 4 – Viernes 29 de noviembre

Episodio 5 – Viernes 6 de diciembre

Episodio 6 – Viernes 13 de diciembre

Episodio 7 – Viernes 18 de diciembre

Episodio 8 – Viernes 27 de diciembre (final de temporada)

El elenco de la serie incluye a Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Werner Herzog, Nick Nolte, Emily Swallow, Taika Waititi, Giancarlo Esposito y Omid Abtahi. El showrunner es Jon Favreau.

La sinopsis oficial dice: “Después de las historias de Jango y Boba Fett, otro guerrero emerge en el universo de Star Wars. El Mandaloriano se establece después de la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden. Seguimos las tribulaciones de un pistolero solitario en los confines de la galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República “.

Pero realmente, el aspecto más emocionante del espectáculo es Baby Yoda.

Hasta esta serie, la especie de Yoda no se ha discutido mucho. Ni siquiera sabemos el nombre de su especie, por eso todos llaman al nuevo personaje Baby Yoda. El bebé tiene 50 años y los fanáticos ni siquiera están seguros de quiénes son sus padres. Pero ya están enamorados del bebé y no pueden esperar a ver qué pasa después.