Martin Hyde es el politíco que insultó a joven boricua en Florida

Martin Hyde es un político y empresario republicano que abandonó la carrera por la Comisión de la Ciudad de Sarasota después de ser acusado de hacer declaraciones racistas a un tenista puertorriqueño adolescente en un club de tenis. El video de parte de la confrontación se publicó en línea e hizo que Hyde, de 54 años, fuera expulsado del club de tenis, donde su hijo estaba recibiendo lecciones, revelan los medios.

El incidente ocurrió el martes 26 de noviembre en el baño de Sarasota & amp; Racquet Club, informa el Sarasota Herald-Tribune. Video del incidente que involucra a Hyde y Sergio Dilan, un tenista junior que estuvo en el club Sarasota para un torneo, fue publicado a Facebook por Alvin R Couto de Jesús el viernes.

Según Dilan y Cuoto de Jesús, Hyde le gritó a Dilan por hablar español y le dijo que dejara el club. La confrontación original no fue grabada en video. También está acusado de decirle a Dilan y a otros adolescentes hispanos que “vayan a cortar el césped”. Hyde pareció admitir haber usado esa frase en el video, pero desde entonces lo ha negado. También ha negado ser racista.

Michael Brandon, el gerente del club de tenis, le dijo a Latino Rebels: “Estoy súper perturbado al ver ese video. En realidad era el entrenador que estaba en la cancha. Sabía que había algún tipo de incidente pero no tenía idea de qué grado, esto realmente se redujo. Después de ver el video, el miembro será eliminado esta tarde, así que voy a estar notificándole que ya no es miembro del club. Bath y Racquet definitivamente o cualquiera del personal aquí lo hace no tolerar el racismo en absoluto ni ningún tipo de acciones como esa, especialmente hacia los niños o, obviamente, contra nadie. Será retirado del club esta tarde y gracias por contactarnos. Lamentamos que haya sucedido pero hemos rectificado la situación.”

Hyde se postulaba para el puesto de la Comisión de la Ciudad de Sarasota del Distrito 2 que ocupa la comisionada Liz Alpert, demócrata.

1. Martin Hyde dice que “no dijo nada que sea racista”, pero dice que abandonando la carrera de la Comisión de la Ciudad porque permanecer en él “haría más daño que bien”

Menor boricua jugador de tenis fue expulsado de las facilidades de Celsius Tennis Academy por hablar español. Participaba del Casely International Championship en Sarasota, Fla. El el video un hombre blanco lo saca de las facilidades y saca en cara su poder económico. Denúncialo. pic.twitter.com/Q6PruytFnD — Alvin Couto de Jesús (@alvinrcouto) November 29, 2019

El incidente ocurrió en el Sarasota Bath & amp; Racquet Club mientras Martin Hyde estaba allí cuando su hijo recibió una clase de tenis. Hyde es acusado de racismo en un incidente con el tenista puertorriqueño Sergio Dilan, quien estuvo en el club para el Campeonato Internacional Casely. Hyde le dijo al Sarasota Herald-Tribune que un grupo de jóvenes tenistas estaba hablando ruidosamente cerca de una cancha donde su hijo y el amigo de su hijo estaban recibiendo una lección. Hyde dijo que los enfrentó después de que no escucharon a un instructor que les pidió que se callaran.

“Vine y dije ‘Te lo pidió amablemente, y ahora te estoy diciendo que te calles”. Eso fue todo “, dijo Hyde al periódico. “Mire, fui grosero y, sí, no es apropiado … No dije nada que sea racista. No hay absolutamente ninguna evidencia o verdad en absoluto”.

El video comienza con Hyde diciéndole a un niño filmando que “mantenga la boca cerrada”. El niño le dice a Hyde que va a llamar a la policía y le dice “eso es racismo”. Hyde lo alienta a llamar a la policía y le dice que conoce al jefe de policía.

“Eso es racismo hombre”, dice el niño. “¿Cómo puedes decir algo así? ¿No eres humano?” Hyde luego le dice, “este es un club privado, sal”, mientras Hyde se pone de pie y camina hacia él. El adolescente dice: “Me voy, me voy”, en un tono asustado mientras Hyde lo acosa, diciéndole que nunca lo dejarán entrar. Hyde continúa persiguiendo al tenista que le grita que se vaya. . El adolescente frustrado dice “eso es racismo” nuevamente y una mujer dice: “Lo sé, lo sé”.

Hyde luego le dice a la mujer que él es miembro del club y que los niños no lo son, por lo que quiere que los eliminen. El jugador puertorriqueño, Dilan, dice: “Me dijiste que cortara el césped porque soy hispano”. Hyde responde: “sí, ¿y qué?”

Hyde le dice a una mujer que trabaja en el club que los muchachos se ven “agitados” y dice: “No sé qué drogas están tomando”.

Hyde le dijo al Herald-Tribune que no dijo “sí, y qué” sobre el comentario de “cortar el césped”, sino sobre otro comentario que decía que estaba siendo grosero. “Estaba respondiendo a un comentario anterior”, dijo Hyde al periódico.

Hyde, negó ser racista, pero dijo que estaba abandonando la carrera de comisionados, y le dijo al Herald-Tribune: “Me mantengo a un nivel más alto que el de relacionarme con adolescentes ruidosos en lugares públicos, y por este fracaso y solo esto, eso He decidido apartarme de la vida pública. Me molesta mucho la afirmación falsa de que estoy basado (racista) en un video de teléfono celular no concluyente en el mejor de los casos “.

Agregó: “Una parte de mí piensa que debería permanecer y luchar para limpiar mi nombre frente a las falsedades, pero creo que si lo hiciera, el escrutinio y la difamación simplemente aumentarían y eso no sería justo para aquellos cercanos a a mí lo que me importa … En esta etapa, estoy haciendo más daño a mis causas que bien al aguantar. Por lo tanto, me alejaré y pediré solo que los medios respeten mi privacidad en el futuro “.

2. Hyde, quien una vez enfrentó al ex alcalde de Sarasota & amp; La llamaron desagradable en un centro de votación, recibió una multa de $1,500 por violaciones a la ley electoral en agosto de 2019

Former Mayor Mollie Cardamone's husband confronts #Sarasota City Commission candidate Martin Hyde after he called her "nasty." #srqvotes pic.twitter.com/Zvncdk5qAE — Alex Mahadevan (@AlexMahadevan) May 9, 2017

Martin Hyde no es ajeno a la controversia. En 2017, durante una oferta fallida por la Comisión de la Ciudad de Sarasota, tuvo una discusión con el ex alcalde de Sarasota, Mollie Caradmone, en un lugar de votación, según el Observador de Sarasota . Hyde llamó a Cardamone “desagradable” y la acusó de calumniarlo, informó el sitio de noticias.

Alex Mahadevan, del Observador, escribió: “La confrontación entre el candidato Martin Hyde y el ex alcalde Mollie Cardamone se produjo cuando terminó de votar, y terminó después de que su esposo Ronald le dijo a Hyde que no volviera a hablar con ella. Después del incidente, Hyde acusó a Cardamone de difundir inexactitudes sobre él para influir en las elecciones, mientras que Cardamone, partidario de la candidata Jen Ahearn-Koch, dijo que el intercambio era indicativo de preguntas sobre su temperamento “.

n agosto de 2019, se ordenó a Hyde y al Partido Republicano de Sarasota que pagaran multas por violaciones de la ley electoral, según el Palm Beach Post . Hyde y el partido republicano local resolvieron dos de varias denuncias en su contra, mientras que la Comisión Electoral de Florida determinó que continuaría otro caso.

Hyde fue acusado de planear para sortear la prohibición de hacer campañas partidistas para las elecciones no partidistas de la ciudad de Sarasota al trasladar dinero de Hyde a un PAC, que pagó por un anuncio publicitario que decía que el partido republicano respaldó a Hyde durante su fallida candidatura a 2017. A Hyde se le ordenó pagar $ 1,500 y al Sarasota GOP se le ordenó pagar $ 2,000.

“No hubo malicia ni intención”, dijo Hyde al Palm Beach Post. “Fue un error, y acepto la responsabilidad”.

3. Hyde es un tábano político desde hace mucho tiempo en Sarasota & amp; Estaba llevando a cabo una campaña que incluía estar en contra de hacer de Sarasota una “ciudad santuario”

Martin Hyde-Illegal immigration and sanctuary citiesDescription 2019-01-02T17:39:29.000Z

Martin Hyde es un tábano político desde hace mucho tiempo en Sarasota, que a menudo aparece ante la comisión de la ciudad, la junta escolar y en otras funciones gubernamentales y eventos políticos para hablar sobre sus creencias. Su canal de YouTube muestra varios videos de Hyde hablando en la televisión local y en las reuniones de la comisión.

Protecting the Rights of the Many Over the Personal Wants of a FewSarasota City Commission Meeting 10/21/19 2019-10-21T19:59:14.000Z

En el sitio web de su campaña, Hyde escribió , “Martin ha sido proactivo en asuntos de la ciudad, vigilando de cerca el Comisión de la ciudad, ya que abordan los problemas que afectan nuestra vida cotidiana. Después de quedarse corto en su campaña anterior por un puesto en la comisión, Martin está de regreso y más decidido que nunca a luchar contra la corrupción de la ciudad y ayudar a retener el encanto de la ciudad que amamos. tanto.”

"Lock them up" Martin Hyde on Sarasota criminal vagrant policyDescription 2019-08-20T14:36:21.000Z

Durante la carrera de 2017, Hyde convirtió los problemas de inmigración en una parte clave de su campaña y sus ataques contra su oponente, a pesar de que no fue un problema importante en el pasado. Hyde dijo que su oponente quería hacer de Sarasota una ciudad santuario, algo a lo que se opuso.

Hyde hizo algunas comparaciones con el presidente Donald Trump durante su campaña de 2017. Le dijo a Sarasota Underground que no estaba tratando de ser como el presidente republicano.

“Creo que es una especie de término moderno para alguien que no es un establecimiento, supongo que, potencialmente, alguien que es grosero, lo entiendo, y he estado en ocasiones y, a veces, deliberadamente y a veces sin darse cuenta. La gente me lo ha mencionado y tomo eso a bordo, y lo estoy intentando. Escribí una pequeña lista aquí, no porque sea contrita, sino porque quería exponer en términos específicos, algunas cosas que me gustaría intentar que sean positivas, “Hyde t antiguo metro de Sarasota.

4. Jugó brevemente fútbol profesional en el Reino Unido antes de mudarse a Sarasota, donde se convirtió en propietario de un negocio & amp; Padre de 4

Sarasota School board dance rap"Spending OTHER people's money" is the title 2018-07-31T15:50:13.000Z

Hyde es británico y se mudó al área de Sarasota hace más de 20 años. Según el sitio web de su campaña, Hyde jugó brevemente fútbol profesional en su Reino Unido natal. Jugó como portero para Brighton y Hove Albion de 1982 a 1983 y para Southhampton F.C. de 1983 a 1984.

Hyde asistió al St. Joseph’s College en Londres y fue gerente de ventas y director general en Copyforce Limited en Londres desde 1984 hasta 1999, cuando se mudó a Sarasota. En Florida, Hyde se convirtió en el propietario de Gulf Business Systems.

Según su sitio web , Gulf Business Systems, “es un proveedor de servicios completos de una amplia variedad de soluciones de documentos. Contamos con impresoras multifunción, copiadoras, impresoras, escáneres, impresoras de gran formato, aplicaciones comerciales y soluciones específicas de la industria “.

Hyde es padre de cuatro hijos. Su hijo menor está en la escuela primaria, mientras que su hijo mayor es diputado del sheriff en Sarasota, según el sitio web de su campaña.

5. Hyde fue acusado de amenazar a su ex esposa durante su divorcio & amp; Ella solicitó una orden de protección contra la violencia doméstica diciendo que había una historia de “física, emocional y amp; Abuso psicológico, ‘Exposición de registros judiciales

ABC7 Roundtable 2 21 2019 Martin Hyde on Jussie SmollettExtended discussion about Smollett 2019-02-22T16:27:36.000Z

Durante su postulación para el cargo en 2017, el Daytona Beach News-Journal informó sobre documentos judiciales de su divorcio, incluidas las acusaciones de su ex esposa de que la había amenazado y que ella solicitó una orden de protección contra la violencia doméstica diciendo hubo una historia de “abuso físico, emocional y psicológico”.

“Los documentos archivados durante el largo divorcio de Hyde en 2010 revelan acusaciones, luego descartadas, de que amenazó a su ex esposa, y los informes policiales detallan intercambios acalorados con oficiales durante incidentes de tráfico”, escribió el periodista Zach Murdock. “A pesar de las cuentas, Hyde nunca ha sido acusado, investigado o arrestado. Las acusaciones sobre su comportamiento amenazante durante su divorcio se incluyeron en una solicitud de orden judicial, que fue rechazada por un juez, y una moción de desacato por separado, que fue retirada más tarde, los registros muestran “.

Hyde negó haber actuado mal. Le dijo al periódico: “No he puesto mis manos sobre nadie; nunca he sido arrestado; nunca he perdido una factura. Puede que no sea la persona más educada que hayas conocido en tu vida, pero eso es muy, muy lejos de poner tus manos sobre las personas.