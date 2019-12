Sospechoso de la desaparición de esta joven se suicida:¿Por qué?

John Ozbilgen, la persona de interés en la desaparición de Stephanie Parze en Staten Island, murió a la edad de 29 años. En el momento de su muerte, Ozbilgen no había sido acusado de ningún delito en relación con el caso de Parze.

La oficina del fiscal del condado de Monmouth había clasificado a Ozbilgen como una persona de interés en la desaparición de Parze, de 25. Una declaración de la oficina del fiscal en la mañana del 22 de noviembre decía: “John Ozbilgen fue encontró sin vida en su casa de Freehold esta mañana. No creemos que su muerte fuera sospechosa en este momento. Ozbilgen fue liberado recientemente de la cárcel después de ser acusado de posesión de pornografía infantil. La investigación sigue activa.

Parze fue vista por última vez el 30 de octubre cuando dejó a sus padres en su casa de Nueva Jersey. Al momento de escribir, ella no se ha encontrado. La búsqueda de la chica desaparecida de 25 años, se centra en un parque en Staten Island y el condado de Monmouth. Los registros del teléfono celular indican que Parze estaba en Staten Island la noche en que desapareció.

NJ.com informó el 20 de noviembre que 175 personas estaban buscando Parze en el Parque Michael J. Tighe en Freehold.

Esto es lo que necesita saber:

1. Los padres de Stephanie Parze dijeron que conocieron a John Ozbilgen un “par de veces”

Sus padres, Ed y Sharlene, le dijeron a NBC New York que Parze había estado en un evento familiar con sus padres y tres hermanas en New Brunswick antes de su desaparición. La familia había estado visitando un medio psíquico.

Parze vivía en la casa de su abuela en Freehold Township desde 2018 cuando falleció su abuela. La última actividad de Parze en las redes sociales fue una foto de Snapchat de su noche de fiesta con su familia desde el 30 de octubre. Su teléfono fue encontrado en el sofá de su casa y su automóvil estaba en la entrada. Ed Parze dijo que él y su esposa solo habían conocido a Ozbilgen de pasada en un par de ocasiones.

El New York Post informó el 20 de noviembre que Ozbilgen le había enviado mensajes de texto abusivos a Parze la noche en que desapareció. En un texto, Ozbilgen le dijo a Parze que ella era una “F ***** g c ** t” y que ella “siempre tenía que hacer que su relación apestara”. Ozbilgen le había enviado a Parze diez mensajes sin respuesta.

2. La causa de muerte de John Ozbilgen fue suicidio por ahorcamiento

La periodista Monica Guy tuiteó que Ozbilgen está “muerto por suicidio”. Ozbilgen se ahorcó. Jim Murdoch de News12 informó que había “actividad policial y ambulancias” fuera de la casa de Ozbilgen en Freehold Township en Nueva Jersey en la mañana del 22 de noviembre. Ozbilgen vivía a lo largo de Kings Mountain Road en el municipio.

El 8 de noviembre, Ozbilgen fue arrestado por cargos de pornografía infantil que no estaban relacionados con la desaparición de Parze. Ozbilgen fue liberado cuando un juez dictaminó que el único cargo en el que estaba recluido no era suficiente para que permaneciera detenido. Las autoridades descubrieron la pornografía infantil mientras registraban la casa de Ozbilgen en relación con la desaparición de Parze, informa Asbury Park Press. En total, Ozbilgen pasó 11 días en la cárcel. Su abogado sostuvo que Ozbilgen no poseía la pornografía infantil “intencionalmente”.

La fiscal adjunta del condado de Monmouth, Caitlin Sidley, dijo al periódico que los investigadores encontraron imágenes de niños de hasta 3 años que eran abusados ​​sexualmente por hombres adultos.

Sidley dijo que la “violencia contra las mujeres del sospechoso se confirma en su historia, así como la pornografía que busca de niños muy pequeños. No hay condiciones que puedan mantener segura a esta comunidad ”. Se programó una audiencia sobre los cargos de pornografía infantil para el 17 de diciembre.

3. Ozbilgen fue acusado de abusar de Parze en varias ocasiones

Woman goes missing hours after visiting psychicAuthorities are searching for a New Jersey woman who mysteriously disappeared last week, just hours after she visited a psychic. 25-year-old Stephanie Parze was last seen around 10 p.m. Oct. 30 after she spent a night out with family to see the well-known psychic in New Brunswick. The family came home together and Stephanie headed to the home she lives in that was once owned by her maternal grandmother. Stephanie's mother and father have been waiting to hear from her after she went missing without a trace. The wait has been an emotional roller coaster. Anthony Johnson has more: https://7ny.tv/32m7P7y —- Check out more Eyewitness News – http://7ny.tv/2suJHTd NEW HERE? – Hi! We’re abc7NY, also known as Channel 7 on TV, home to Eyewitness News, New York’s Number 1 news. We hope you love us on YouTube as much as you do on television! OUR SOCIAL MEDIA – FACEBOOK: https://www.facebook.com/ABC7NY/ TWITTER: https://twitter.com/abc7ny INSTAGRAM: https://www.instagram.com/abc7ny/ NEW TIPS: Online: http://abc7ny.com/submit-a-news-tip/2599968/ Phone: 917-260-7700 Email: abc7ny@abc.com #missingperson #missingwoman #newjersey 2019-11-04T23:34:46.000Z

Una mujer desaparece horas después de visitar a un psíquico. Las autoridades están buscando a una mujer de Nueva Jersey que desapareció misteriosamente la semana pasada, solo unas horas después de visitar a un psíquico. Stephanie Parze, de 25 años, fue vista por última vez alrededor de las 10 p.m.

El 30 de octubre, después de pasar una noche con su familia para ver al conocido psíquico en New Brunswick. La familia llegó a casa junta y Stephanie se dirigió a la casa en la que vive, que una vez fue propiedad de su abuela materna. La madre y el padre de Stephanie han estado esperando saber de ella después de que ella desapareció sin dejar rastro. La espera ha sido una montaña rusa emocional. Anthony Johnson tiene más en el siguienre reporte:

Police Return Continue Search For Stephanie ParzeCBS2's Dave Carlin has the latest on the search through the Staten Island woods for missing New Jersey woman Stephanie Parze. 2019-11-13T22:16:56.000Z

Parze y Ozbilgen habían salido previamente con ella acusándolo de abuso físico en múltiples ocasiones. En septiembre de 2019, Ozbilgen fue arrestado y acusado de golpear a Parze en la cabeza. Mientras que en junio de 2019, NBC New York informa que Ozbilgen había causado a Parze “lesiones y dolor menores” durante un asalto.

Asbury Park Press informa que Parze le había dicho a sus amigos que temía por su vida debido a los repetidos intentos de Ozbilgen de contactarla. El periódico también informó que Ozbilgen tenía una orden de restricción en su contra, derivada de una relación anterior.

4. Ozbilgen fue arrestado por vender ilegalmente medicamentos recetados en 2009

Father Of Stephanie Parze Continues SearchCBS2's Meg Baker has the latest on the search for missing New Jersey woman Stephanie Parze. 2019-11-20T23:05:27.000Z

Ozbilgen trabajaba como corredor de bolsa, pero había sido despedido después de su arresto por posesión de pornografía infantil. Asbury Park Press informó que un juez había ordenado al sospechoso que buscara empleo.

En 2010, Ozbilgen fue arrestado y acusado de vender ilegalmente medicamentos recetados en Staten Island. Ozbilgen y un grupo fueron arrestados en un PetSmart por la policía. La madre de Ozbilgen le dijo al Staten Island Advance en ese momento que su hijo estaba “comprando grillos para lagartos”.

Parze es una maquilladora que trabajó en el European Wax Center en Freehold hasta julio de 2019. Parze se graduó de la escuela de cosmetología. Ella también había estado trabajando como niñera. En declaraciones a Asbury Park Press, los miembros de la familia la describieron como una “artista dura y cariñosa”.

5. Ed Parze ha dicho que la tradicional exhibición navideña de su familia no iría hasta que su hija regrese a casa

The search for Stephanie Parze is in its second day. Volunteers heading out now from the Abundant Life Church of God in Freehold to search wooded areas near where Parze’s home. @njdotcom pic.twitter.com/mTog8TsPDE — Avalon Zoppo (@AvalonZoppo) November 21, 2019

“La búsqueda de Stephanie Parze está en su segundo día. Voluntarios que salen de la Iglesia de Dios Vida Abundante en Freehold para buscar áreas boscosas cerca de donde está la casa de Parze.”

Durante la búsqueda de su hija, Ed Parze le dijo a NJ.com: “El tiempo es esencial”. Añadió: “Es agridulce. Quiere encontrar algo pero no quiere encontrar algo … Todo lo que podemos hacer es dejar que la policía haga su trabajo. Este ha sido un evento terrible. No te das cuenta de lo malo que es hasta que lo estás viviendo. Las noches son las peores “. Mientras que un amigo de Parze, Russell White, describió a la mujer desaparecida como” capaz de tomar el grano de sal más duro y convertirlo en el más suave. Así es ella “. Edward Parze es un miembro de 37 años de Freehold Rescue Squad.

I’m on scene at the residence of John D. Ozbilgen who, according to other media, reports has taken his own life. There’s a heavy police presence. Ozbilgen was named by authorities as a person of interest into the disappearance of Stephanie Parze. pic.twitter.com/Eqf4cyzPLL — Keith Schubert (@keithsch94) November 22, 2019

Estoy en escena en la residencia de John D. Ozbilgen quien, según otros medios, los informes se ha quitado la vida. Hay una fuerte presencia policial. Ozbilgen fue nombrado por las autoridades como una persona de interés en la desaparición de Stephanie Parze.

Se ha creado una página GoFundMe para ayudar a la familia Parze y su búsqueda de Stephanie. Al momento de escribir, la página ha recaudado $ 11,000. La meta original era de $ 5,000. La descripción en esa página dice que la desaparición de Parze se produce en un momento en que la familia ya estaba “luchando”.

The Parents Of Stephanie Parze Speak OutHeather Fordham reports. 2019-11-04T23:31:36.000Z

Ed Parze le dijo a News12 que la tradición de su familia de emplear hasta 40,000 luces en su hogar como parte de una exhibición de luces navideñas no continuaría hasta que su hija vuelva a casa.