Fred Rogers, conocido popularmente como “Mister Rogers” (a veces deletreado Sr. Rogers) del famoso programa Childrens , murió a la edad de 74 años, justo un mes antes de cumplir 75 años. Se mantuvo en buena forma toda su vida, nadando casi todos los días, pero finalmente murió de cáncer de estómago.

El cáncer le robó al mundo más años de historias y hechos maravillosos que Fred Rogers podría haber traído al mundo. Pero ahora, el mundo puede aprender más sobre este hombre maravilloso actor gracias a la película de Tom Hanks, “Un hermoso día en el vecindario.”

Fred Rogers murió de cáncer de estómago

VídeoVideo related to muerte de fred rogers: ¿cómo murió el actor conocido como señor rogers? 2019-11-23T00:32:38-05:00

Fred Rogers se retiró en 2001, pero continuó trabajando con su empresa Family Communications, Inc. (ahora conocida como la Compañía Fred Rogers). Continuó viajando y haciendo apariciones públicas, incluso después de su retiro.

Pero sufría de dolor de estómago crónico que simplemente no desaparecería. Vio a un médico al respecto en 2002 cuando el dolor se volvió severo. Fue diagnosticado con cáncer de estómago. Rogers quería servir como Gran Mariscal en el Desfile de las Rosas de 2003, por lo que retrasó el tratamiento hasta después del desfile, según su biógrafo Maxwell King. Se sometió a una cirugía de estómago el 6 de enero de 2003 y murió dos meses después el 27 de febrero.

La esposa de Rogers de 50 años, Joanne, estaba a su lado en su casa de Pittsburgh cuando murió. Su esposa, dos hijos y tres nietos lo sobrevivieron. En 2002, el Post Gazette informó que John vivía en Florida y Jim vivía en Allison Park. Jim tenía dos nietos: Alex, de 13 años en 2002, y Douglas, de 9 en 2002. Hoy, Alex tiene unos 30 años y Douglas tiene unos 26.

Joanne Rogers dijo una vez sobre los últimos 25 años de Fred: “No pude evitar quedar atrapado en el mundo de Fred”. Durante los últimos veinticinco años de su vida, donde quiera que fuéramos, la gente se acercaba a él para saludarlo. Le encantaba escuchar sus historias. ¡Uno de los peores trabajos era moverlo en una multitud! Todos querían hablar con él. Y él amaba sus historias. Seguía haciendo preguntas para saber más sobre ellas. Tenía un corazón que tenía espacio para todos, y estaba fascinado por los viajes de otras personas “.

El Post Gazette describió a Joanne como traviesa, equilibrando el enfoque más tranquilo y contemplativo de Fred. Cuando Fred mostró una talla de Rollins College que decía “La vida es para el servicio”, Joanne bromeó diciendo que cuando estaba en Rollins cubrían las cartas para que dijera: “La vida es para el vicio”.

Su esposa todavía está viva y su hermana murió a principios de este año

Fred Rogers tenía un título en música y había planeado ir al seminario, compartió el Post-Gazette. Pero recibió varios trabajos en televisión y creó Children’s Corner para WQED.

10. BUILDING A HOUSEIn a clip from "The Children's Corner (1955) actress Josey Carey (with Fred Rogers as the puppet) play with the idea of describing and enacting the improbable–building a house during the span of a TV program. 2013-01-23T19:35:08.000Z

Para ese programa, interpretó la música, produjo el programa y dio vida a los títeres (incluidos Daniel S. Tiger y King Friday XIII). Puede ver un clip del programa arriba. Lanzó un programa para niños de 15 minutos, Misterogers, en Canadá, y luego regresó a WQED para Mister Rogers ‘Neighborhood.

Fred Rogers fue sobrevivido por su esposa, Joanna Rogers, y sus dos hijos, John y James Rogers. También le sobrevivió su hermana, Nancy “Laney” Elaine Crozier. Elaine apareció en el documental de 2018, ¿No serás mi vecino? Elaine murió en marzo de 2019 a la edad de 80 años.

“Ampliamente celebrada por sus monstruos y maníacos, Gahan Wilson también se destacó por capturar pequeños momentos de alegría. Q.E.P.D.”

Fue presidenta de Rogers Enterprises y de la Fundación McFeely-Rogers y dedicó su vida a Latrobe.