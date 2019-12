Canelo vs Kovalev: ¿A qué hora empieza la pelea hoy?

Este sábado 2 de noviembre de 2019, Canelo Álvarez enfrentará al ruso Sergey Kovalev, quien expondrá su título mundial de peso semipesado de la OMB, en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada.

Después de tanto tiempo esperando llegó el momento de descubrir si el mexicano podrá con el reto de ser campeón en su cuarta categoría y hoy tiene esa oportunidad.

¿Será capaz Canelo de derrotar a un peso semipesado? Ese pregunta es la que tiene en vilo a todos los aficionados del boxeo, pero ese duelo no será el único que llama la atención de los seguidores de este deporte. Ryan García está en el coestelar y el español Jorge Fortea busca ser nombrado aspirante oficial al IBF del superwelter.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber:

Fecha: Sábado 02 de noviembre de 2019

Lugar: MGM Grand de Las Vegas, Nevada.

Hora de inicio, Estados Unidos: La cartelera principal empieza a las 8 p.m. ET, con Canelo vs Kovalev se espera que comience alrededor de 10:30 p.m. ET/09: 30 pm Centro.

Viendo la pelea Live Stream: La pelea principal no estará disponible en HBO ni por PPV. Puedes verla desde cualquier dispositivo móvil, gracias a un acuerdo firmado con la compañía DAZN

Precio: DAZN cuesta $ 9.99 por mes en los Estados Unidos (difiere en otros países) pero viene con una prueba gratuita de un mes, lo que te permite ver todas las peleas del sábado sin costo alguno si eres un nuevo suscriptor. Haz clic aquí para que accedas.

El “Canelo” firmó con la plataforma DAZN, por 365 millones de dólares por 11 peleas, y por la cual se podrán seguir las contiendas del pugilista mexicano.

“Es una nueva plataforma por primera vez en la historia del boxeo, se acabó y se terminó el ‘pay per view’, ya no va a haber ‘pay per view’, pueden ver al ‘Canelo’ en DAZN, dijo el empresario Oscar de La Hoya en la conferencia del encuentro.

Cartelera del Main Event del Canelo Álvarez vs Segey Kovalev

Canelo Álvarez vs Sergey Kovalev: WBO del semipesado .

. Ryan García vs Romero Duno: WBC Silver y WBO NABO del ligero .

. Bakhram Murtazaliev vs Jorge Fortea: eliminatoria oficial IBF del superwelter.

Cartelera del undercard del Canelo vs Kovalev