Muere Brad McQuaid:¿Cómo murió el creador de “EverQuest”?

Brad McQuaid, desarrollador de MMORPG, creador de “EverQuest” y director creativo de Visionary Realms, murió a la edad de 51 años, según un tuit de la cuenta oficial de Pantheon MMO. McQuaid murió el 18 de noviembre. La causa de la muerte de Brad McQuaid no se ha hecho pública.

En el pasado, McQuaid había sido el director creativo de Sony Online Entertainment. El creador se unió al gigante de los juegos como programador en 1996. McQuaid dejó Sony en 2002 para establecer su propia tienda, Sigil Games, que luego fue comprada por Sony en 2007. McQuaid volvería a trabajar para Sony en 2012 pero se fue en 2013. Siguiendo ” EverQuest “McQuaid creó el MMO clásico mal criticado” Vanguard: Saga of Heroes “.

Esto es lo que necesita saber sobre el hombre que cambió MMO para siempre:

1. McQuaid con éxito Crowdfunded ‘Pantheon: Rise of the Fallen’ en 2014

Pantheon: Rise of the Fallen — Brad McQuaid at Unite16, 1st of November 2016Pantheon: Rise of the Fallen Brad McQuaid at Unite16, 1st of November 2016 http://www.pantheonriseofthefallen.de/ 2016-11-01T17:58:18.000Z

En 2014, McQuaid con éxito Kickstarter financió “Pantheon: Rise of the Fallen”. McQuaid todavía estaba trabajando en el proyecto en el momento de su fallecimiento. McQuaid fundó Visionary Realms en septiembre de 2013.

El tweet de Pantheon MMO decía: “Es con profundo pesar que compartimos que Brad McQuaid falleció anoche. Será extrañado y recordado por los jugadores de todo el mundo. Gracias por unirnos a través de sus mundos. Descansa en paz

@Aradune. VR ofrece nuestro más sentido pésame a la familia de Brad “.

2. McQuaid dijo en 2017: “Quiero hacer mundos, no juegos”

Brad was an amazingly talented creator and Everquest wouldn't exist without his genius. He will be missed — John Smedley (@j_smedley) November 20, 2019

“Brad fue un creador increíblemente talentoso y Everquest no existiría sin su genio. Él será extrañado”

La última actividad de McQuaid en su página de Twitter lo vio promocionar características “nunca antes vistas” en la próxima transmisión en vivo de “Pantheon MMO”. McQuaid da su ubicación en esa página como Terminus, el escenario de “Pantheon”.

En septiembre de 2017, McQuaid le dijo a Games Industry que quería “hacer mundos, no juegos”. Durante la misma entrevista, McQuaid discutió su creencia de que desarrollar MMO era diferente a desarrollar videojuegos más convencionales porque “involucran a personas reales y ese aspecto social , porque son muy inmersivos, y lo serán aún más en el futuro “. McQuaid agregó que aunque todavía jugaba, sentía que los MMO eran más como” ver una película realmente buena “.

3. McQuaid dijo en el pasado que su esposa no era un “geek cómico” como él



‌

En su página de Facebook, McQuaid se describió a sí mismo como un desarrollador que había trabajado en la industria durante más de 20 años, un “fanático” de las motocicletas y el motocross. McQuaid dijo que había estado jugando al juego de cartas “Magic: The Gathering” desde la década de 1990 y que es un coleccionista de cómics. En noviembre de 2017, McQuaid dijo que su esposa “no era un geek cómico”.

Unos días antes de su muerte, McQuaid tuiteó que él y su equipo habían diseñado zonas en “Pantheon MMO” para ser más compatibles con la vida en términos de “trabajos, cónyuge, hijos, etc.”

4. McQuaid jugó fútbol universitario en Palomar Colege

Pantheon – Rise of The Fallen TrailerLike, Share and Subcribe my video and channel Join Us On Facebook – http://www.facebook.com/battlegroundgamer Discord – https://discord.gg/n4Yr8FF Pantheon: Rise of the Fallen is an upcoming fantasy massively multiplayer online role-playing game from Visionary Realms, Inc. Brad McQuaid, the Co-Creator of EverQuest, currently serves as Chief Creative Officer for Visionary Realms and an important figure on the project. 2019-10-10T09:19:54.000Z

McQuaid vivía en el área de San Diego. Se graduó de Palomar College en la ciudad. Según su página de LinkedIn, McQuaid estudió ciencias de la computación y también jugaba en el equipo de fútbol de la escuela. Mientras todavía estaba en la escuela secundaria, McQuaid cofundó MicroGenesis, una pequeña compañía que hizo “WarWizard” para Friends, y más tarde para PC.

McQuaid comenzó a trabajar en “EverQuest” después de que fundó Verant Interactive en marzo de 1996. En el perfil oficial de McQuaid en el sitio web de Visionary Realms se hace referencia a “EverQuest” como un “fenómeno global emergente”.

5. Un colega de McQuaid dijo que el ícono de MMO había muerto en su casa

Brad McQuaid Has Passed AwayBrad McQuaid, the legendary developer of EverQuest, has passed away. As a long-time fan of the game, here are my thoughts. God bless, Brad. • Discord: https://discord.gg/5tvxy6f • Twitch: https://twitch.tv/maelfyn • Twitter: https://twitter.com/maelfyn • Mixer: https://mixer.com/maelfyn • Facebook: https://facebook.com/maelfyn • DLive: https://dlive.tv/maelfyn My Games: • Firmament Wars: https://store.steampowered.com/app/849790 • Nevergrind: https://nevergrind.com Support: • Become a member: https://youtube.com/maelfyn/join • Donate: https://streamlabs.com/maelfyn1 #PantheonMMO #EverQuest #MMORPG 2019-11-20T02:18:22.000Z

El director de comunicaciones de Visionary Realms, Benjamin Dean, rindió homenaje en una publicación en el foro oficial de Pantheon MMO. Dean describió a McQuaid como “un visionario, un mentor, un artista, un pionero, un amigo, un esposo, un padre”. Dean agregó que McQuaid había fallecido tristemente en su casa. Dean también dijo que McQuaid había “cambiado el panorama de los videojuegos para siempre”.

El desarrollador de MMO Raph Koster tuiteó sus condolencias a McQuaid en un mensaje que decía: “Sorprendido y destripado al escuchar que Brad McQuaid, también conocido como @Aradune, falleció. Un tipo de gran corazón que amaba los juegos y los mundos que construyó. Tantos recuerdos de discusiones de diseño con él a lo largo de los años. Estaba muy orgulloso de @PantheonMMO. Demasiado pronto 😞 RIP Brad, te extrañaremos ”.