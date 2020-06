Libra – Horóscopo del 23 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Con el comienzo de la retrogradación de Neptuno es probable que te sientas confundido, pero no permitas que en medio de esas sensaciones pongas en duda el amor que sientes por los demás o que tus seres queridos sienten por ti.

Dinero:

Si sigues con ese ritmo terminarás haciendo las cosas con una muy mala actitud, acepta que estás cansado, saturado y que es momento de levantar la mano y pedir ayuda, aunque quieras, no puedes con todo solo y puede comenzar a afectar lo bien que haces tu trabajo. Tú decides.

Salud:

Abre tu corazón, ese es el mejor consejo que puedes recibir para mejorar tu salud. Abre tu corazón para darte y recibir amor, para conocer personas y para dar todo ese amor que a veces se te queda estancado por miedo a expresarlo.

Consejo:

Cuando llegas a ese momento en tu vida que conoces realmente tus principios y tu esencia, te vuelves invencible y la persona que más brilla en cualquier salón, pero el proceso puede ser complejo, así que sé paciente y compasivo contigo mismo.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Fuego Yin, te encuentras en Daño en día de Balance, es apropiado para buscar resultados favorables, sin embargo, la energía estará un poco dispersa. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Procura ser precavido sobre todo con tus ideas y proyectos, puesto que tu exceso de confianza te llevará a estar en problemas el día de hoy.

Salud:

Tendrás varios dolores de cabeza en este día, procura mantenerte hidratado el día de hoy. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Hoy puedes resultar fácilmente lastimado sin darte cuenta por la energía del día, la cual te llevará a ser una persona muy ingenua.

Dinero:

No es un buen día para tomar decisiones financieras el día de hoy. Si vas a realizar compras se muy precavido para no resultar engañado.

Consejo: Cuando estás presente, puedes permitir que la mente sea como es sin enredarte en ella.