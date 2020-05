Libra – Horóscopo del 26 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Tu familia es muy importante para ti, la armonía y la tranquilidad son esenciales para que te sientas en un hogar, ese lugar que habitas con los tuyos debe ser hermoso a tus ojos.

Dinero:

Recibes con la misma facilidad que compartes, para ti es algo natural, ese intercambio lo tienes integrado, la prosperidad siempre está contigo, sabes que nada te falta y todo está cubierto.

Salud:

Algunas veces la pereza te puede, terminas descuidando tu alimentación y el ejercicio, la inactividad no te hace nada bien, terminas canalizando toda la energía que tienes en solo comer.

Consejo:

Es un buen momento para planear un viaje o hacer ese estudio en otro país, comienza a materializarlo, visualizarlo y muy pronto se hará realidad.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Tierra Yin, te encuentras en día de Establecer, es apropiado para sentar bases para el futuro, ten en cuenta estas recomendaciones en este día.

Trabajo:

Utiliza este día para meditar sobre tu trabajo y tu vida profesional, busca encontrar dónde te ves en cinco años y si estas en el camino correcto para lograrlo.

Salud:

Los aromas tienen mucho para ofrecerte, ambientar tu hogar con una esencia de tu elección hará que todo el ambiente se armonice. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Las personas te tienen confianza para contar sus problemas, escucharlos y hablar desde la verdad es muy bueno para fortalecer tus convicciones y ayudar a los demás.

Dinero:

Estas en periodo de reestructuración, hoy no es buen día para la acción, espera con calma que fluyan los resultados.

Consejo: No hay atajos para llegar a los lugares que realmente merecen la pena.