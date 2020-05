Libra – Horóscopo del 25 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Tu naturaleza sociable y atractiva te hace encantador, pero es importante que sepas que no siempre tienes que encajar, no en todos los lugares tienes que hacer amigos. Lo importante es que seas fiel a ti mismo para que quienes te rodean, realmente te conozcan y generen valor en tu vida.

Dinero:

Te acompaña la suerte y todo tipo de beneficios, así que hoy disfruta y aprovecha todo lo que tienes. Es momento de recoger los frutos de tu trabajo, no temas y agradece.

Salud:

Mantente activo, tienes mucha energía y debes ponerla en acción, sin embargo, debes evitar excederte porque puedes hacerte daño. Ve poco a poco y encuentra un ritmo adecuado.

Consejo:

Tu creatividad, agilidad mental y sentido estético sin grandes herramientas que puedes usar a tu favor en cualquier momento, no te pongas límites.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Tierra Yang, te encuentras en Choque en día Cerrado, es una energía que no promueve buenos resultados, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Procura utilizar este día para descansar, te mereces un reposo después de todo el esfuerzo que llevas realizando en los últimos meses.

Salud:

Eres mas propenso a enfermedades, así que procura mejorar tus medidas de cuidado con respecto a la salud. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Evita los problemas, intenta ser amable a pesar de los contratiempos que tengas en tu día, da las gracias y sonríe, después encontraras un mejor día para aclarar los problemas.

Dinero:

No realices inversiones, de hecho, en este día intenta no gastar en lo absoluto, mucho menos prestes dinero sobre todo si estarás esperando que te lo devuelvan.

Consejo: Mientras mas fuertes sean tus pruebas, mas grandes serán tus éxitos.