Libra – Horóscopo del 21 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

La familia es para estar en unión, es para congregarse y reconocer los lazos que los unen, aprovecha estos momentos para estar con ellos.

Dinero:

Cuando aprendas a recibir y a compartir, la prosperidad estará siempre dispuesta para ti, no te afanes por tener más que otros, tan solo agradece lo que ya tienes.

Salud:

Hoy debes salir a caminar, debes observar todo lo que hay a tu alrededor, debes disfrutarlo y agradecerlo, no puedes seguir lamentándote por lo que aún no tienes, sigue con gusto haciendo lo que mejor haces y así no tienes tiempo de pensar en lo que aún te hace falta.

Consejo:

No hay motivos para dejar de agradecer, por el contrario la gratitud es una virtud que proviene del corazón, cuando te conectes con esa energía recibirás todo lo que el universo tenga para proveerte.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Rata de Madera Yang, te encuentras en día de Peligro, es una energía muy volátil e inestable, ten en cuenta estas recomendaciones para evitar complicaciones.

Trabajo:

Evita envolverte en temas polémicos de tu trabajo, esto podría llevarte a discusiones o situaciones en las que no creíste verte involucrado.

Salud:

El agua es muy vital para ti el día de hoy, mantenerte hidratado/a bien sea con agua, té, tu jugo favorito. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Empieza a manejar los temas negativos de tu vida personal, el orgullo y la inseguridad no dejaran de meterte en problemas si no los tratas. Todo esto te limita a tus verdaderas capacidades.

Dinero:

Te encuentras muy productivo/a y podrías aprovecharlo para trazar planes, estrategias o fijar una meta. Ten cuidado con envolverte en gastos innecesarios.

Consejo: Tu afirmación del día es: “Soy feliz porque tengo lo que necesito justo en mi corazón”.