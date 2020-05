Libra – Horóscopo del 20 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Recuerda que tu verdad no es la de todos, tu pareja es un ser individual a la que debes respetar su pensamiento y su forma de hacer, cada uno tiene sus tiempos.

Dinero:

Hoy tranquilidad en tus finanzas, sin embargo, ahora no comiences a realizar compras por hacerlas, debes tener cuidado, requieres un equilibrio entre lo que deseas y lo que necesitas.

Salud:

Disfruta de los momentos en que puedas estar solo, relajarte y descansar, así no dejas que se vayan acumulando las horas de trabajo y aprendes que las pausas activas son necesarias.

Consejo:

No eres consciente de todos los privilegios que tienes, te cuesta reconocerlos y dejas que pasen de largo por no tomar las decisiones que te corresponde.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Agua Yin, te encuentras en día de Destrucción, que debe de ser evitado en actividades importantes, ten presente estas recomendaciones para evitar ratos amargos.

Trabajo:

Hoy será un día agitado, lleno de tareas que tomará su tiempo, busca maneras creativas de ser mas practico elaborar tus actividades.

Salud:

Mantente hidratado en todo momento, disfruta de un buen batido o un zumo nutritivo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No dejes que los contratiempos impidan que compartas con esa persona especial, se creativo, esto hara interesante la relación y rompera la rutina.

Dinero:

No hagas movimientos importantes de dinero, la energía del día no se presta para retribuciones monetarias.

Consejo: “Empieza por hacer lo necesario, luego haz lo posible y de pronto estarás haciendo lo imposible” –San Francisco de Asís.