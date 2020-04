Libra – Horóscopo del 6 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Abril de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

No dudes, si trae tranquilidad es lo correcto. Si esa persona te brinda paz y armonía, es la correcta, no sigas encontrando excusas que solo responden a tu miedo de amar y de construir una relación de pareja con alguien.

Dinero:

No eres tacaño pero sí te puedes volver restrictivo con el dinero cuando se trata de ti, para todos hay, a todos les puedes prestar y hasta regalar. Pero cuando se trata de ti, se te olvida que también lo puedes usar, que no todo lo tienes que ahorrar.

Salud:

Aprovecha el poder de tu regente y separa un espacio para ti, para cuidarte y contemplarte. Brindarte un espacio te permitirá continuar la semana con energía y mejor actitud.

Consejo:

Debes ser el mediador en las situaciones de tu hogar que lo ameriten, tienes el poder de calmar a las personas, te escuchan y dejan que los guíes.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Tierra Yin, te encuentras en combinación Doble en un día Cerrado, lo cual será como una montaña rusa de energías, por eso te tenemos unas recomendaciones para ti.

Trabajo:

Lograras superas todas las dificultades que se te presenten en el trabajo, solo debes de confiar en tus habilidades.

Salud:

Busca comenzar actividades físicas o ejercicios donde puedas comenzar a trabajar la mente y el cuerpo, por ejemplo, yoga. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Intenta reunirte con tu pareja o tu familia, para planear los próximos proyectos después de la tormenta, organicen una actividad en la que todos se sientan a gusto.

Dinero:

Recibirás grandes noticias el día de hoy, sin embargo, la noticia puede que no sea monetaria, puede ser la solución de un problema económico, un negocio que estabas esperando o una oportunidad.

Consejo: Resiste en los momentos difíciles para que puedas disfrutar de los años de éxito.