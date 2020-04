Libra – Horóscopo del 27 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Abril de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Mantén un diálogo directo y franco con tu pareja, es mejor que lo hagan ahora antes que los supuestos y las quejas comiencen a deteriorar la relación, hablar desde el amor les ayudará mucho, escuchando y poniendo la atención en lo que tienen para decirse.

Dinero:

Genera bien tus recursos, es posible que recibas un dinero que no esperabas a través de un socio o familiar. Hoy visualiza y realiza los cambios necesarios en tu labor para ser más creativo y productivo dentro de tu horario.

Salud:

Quieres adoptar hábitos saludables, busca asesoría y acompañamiento para lograrlo, además genera la energía para que sea desde el disfrute y no desde la obligación. Los cambios son buenos cuando comienzan desde el corazón y no desde la razón.

Consejo:

Que tus acciones se conviertan en ejemplo para los tuyos, no interfieras en el proceso de los otros, si deseas compartir tu experiencia hazlo desde el amor y sin expectativas de ver cambios en los demás.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Rata de Metal Yang, te encuentras en día de Éxito, la energía del día es la mejor para nuevos comienzos, ten en cuenta estas recomendaciones para que la puedas aprovechar.

Trabajo:

No lo pienses dos veces, este es el día que habías estado esperando para lanzar tu idea al aire, puede que no la tomen tal cual la imaginaste, pero crearas el cambio que buscas.

Salud:

Toma un tiempo en el día para estirarte, tanto tiempo en el mismo lugar no te esta haciendo bien. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Aunque la convivencia puede estar difícil, debes ser paciente con los que te rodean, disfruta de su compañía. Es vital para ti conectarse con personas.

Dinero:

Es un día muy prospero, intenta comenzar la semana con el pie derecho y piensa en que acciones financieras puedes realizar.

Consejo: La medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos. Vince Lombardi.