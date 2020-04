Libra – Horóscopo del 25 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Abril de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Brillas y te encanta la vida social, donde llegas generas un impacto sin embargo debes revisar por encima de quién pasas en el proceso. Muchas veces dejas de lado tus principios y quien eres en verdad solo por agradar.

Dinero:

Sabes generar dinero y no tienes problema con trabajar, ahora debes aprender a merecer esos recursos que se te facilitan por tu labor. Con la energía del merecimiento podrás expandirlos y mantenerlos por más tiempo.

Salud:

Tienes todo para hacer cambios por tu salud, pero a veces te cuesta porque no eres capaz de ponerte como prioridad. Haz las transformaciones que sientas necesarias por tu bienestar, solo depende de ti.

Consejo:

Aprópiate de tu cuerpo, a veces no estás conforme con tu imagen y es porque no te has dado la oportunidad de generar un vínculo real con tu físico. A partir de hoy comienza a agradecer algo de tu cuerpo y verás cómo lo irás sintiendo más propio.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Perro de Tierra Yang, te encuentras en día de Destrucción, no es un día propicio para crear o comenzar algún proyecto, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Puedes sentirte un poco desconfiado el día de hoy, lo mejor es que revises dos veces tus responsabilidades para asegurarte de que tu no te equivocaste.

Salud:

Si quieres despejar la mente la música en piano es una opción muy efectiva para relajarte el día de hoy. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Las emociones de todas las personas estarán revueltas, al liderar la energía del día debes ser mas responsable y cuidar lo que le dices a las personas.

Dinero:

Se precavido con tu patrimonio, no lo derroches para que no puedas tener en el futuro momentos difíciles.

Consejo: Si eres paciente en un momento de ira, escaparas a cien días de tristeza. Proverbio chino.