Libra – Horóscopo del 20 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Abril de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

Cuando abrazas la verdad del otro comprendes sus necesidades reales y sabes cómo ayudarle. Hoy alguien necesita de ti, así que debes estar atento para dar ese abrazo que esperan.

Dinero:

Recibe sin temor, recibe con gratitud y merecimiento, si no cada vez podrás recibir menos o dejar de disfrutarlo. No temas recibir, es tan importante como dar.

Salud:

Siempre que te mantengas activo te mantendrás vital, siempre que tengas la atención en tus virtudes y fortalezas podrás guiar a los demás en su autocuidado.

Consejo:

No dudes tanto de ti mismo, puedes reflejar mucha seguridad y estar lleno de miedos a la vez.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Agua Yin, deja de preocuparte y enfoca tu energía eliminar viejos hábitos o actitudes que ya no suman a tu vida.

Salud:

Hoy es muy buen día de acción para eliminar ese mal habito que no te permite sanar, comienza dedicando una hora del día a tu salud. Regálate un masaje o un baño relajante.

Amor:

No es una época fácil debido a los múltiples compromisos, pero una mirada amorosa puede ayudar a recargar la relación.

Dinero:

Retira de tus pensamientos ideas de escases, tus pensamientos y visualizaciones de hoy te traerán muchísimos frutos en el futuro.

Consejo: También es importante que te mires al espejo y te digas palabras amables y amorosas.