Libra – Horóscopo del 31 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 31 de Marzo de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

A tu pareja mucho amor, comprensión y respeto, es un día para el diálogo y compartir un buen espacio en armonía. Un abrazo hará que todo esté en calma.

Dinero:

De la carrera no queda sino el cansancio, no pretendas sacar provecho de la situación, no es necesario, ocúpate más bien de compartir con tu familia.

Salud:

Este día procura hacer lo que siempre has querido: ejercicio, danza, cocina. Si requieres un cambio con urgencia, hoy es el día; no lo dejes pasar.

Consejo:

Reconéctate con tu ser y tu familia, muchas veces te pierdes en tu labor y no reconoces que es una forma de huir, de escapar de tu verdadero mundo.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Agua Yin, ten en cuenta las siguientes recomendaciones en el trabajo y el amor, para que tengas éxito en este día en el que combinas con el Gallo.

Trabajo:

Si haces una retro inspección de tu conducta en el día te darás cuenta de que estas siendo muy ingenuo al tomar decisiones, si no lo haces podrías conseguir serios problemas.

Salud:

Mantente hidratado y maneja una buena alimentación hoy, para que no te sientas mal tras recibir noticias. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tu exceso de confianza con tus seres queridos puede ser un error que te termine metiéndote en problemas o lastimándote, para evitar estas situaciones, comprueba las cosas sin ser grosero.

Dinero:

La energía del día no se presta para actividades financieras, se prudente y evita los gastos innecesarios.

Consejo: Apóyate en los hombres sabios de tu casa o conocidos que respetes y creas que te puedan ayudar.