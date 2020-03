Libra – Horóscopo del 12 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Marzo de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones. Su mayor aprendizaje es darse la misma prioridad que le da a los demás en su vida.

Amor:

No te dejes llevar por las apariencias, ten calma si no tienes pareja. Hoy es un día propicio para estar en familia, unir lazos y fortalecerte, te ayudará bastante para concretar y saber lo que tanto anhelas.

Dinero:

Sigue buscando lo que más te conviene financieramente, no es el momento para invertir grandes sumas de dinero; pronto llegará el momento, paciencia.

Salud:

Disfruta tu día, hoy todo está en equilibrio. Regálate algo que desees mucho, la risa vibra en el interior y es sanadora, ríe en gratitud.

Consejo:

La familia es la que tienes o la que escogiste. Hoy busca a una persona que ames mucho y comparte una ida a cine, una charla o simplemente disfruta del silencio al caminar con alguien a tu lado.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Madera Yang, te encuentras triangulando con el Caballo y el Tigre.

Trabajo:

Si no sientes pasión por las actividades que estas realizando, hoy puede que reacciones de una manera negativa, hasta el punto de que quieras renunciar. Recuerda que lo mejor siempre es realizar actividades que te gusten, pero no pierdas algo seguro por una aventura.

Salud:

Te sentirás agotado, pero porque será un día movido dentro y fuera de ti, procura mantenerte hidratado para que tu cuerpo no te pase factura.

Amor:

Puede que te sientas un poco impulsivo, pero no te debes de sentir mal por acciones que puedas cometer hoy, el amor siempre debemos defenderlo sin importar el que.

Dinero:

No es un buen día para actividades financieras, ese pensamiento conservador que tienes hoy te protegerá de resultados negativos.

Consejo: Utiliza la cromoterapia para canalizar tus emociones, un ejemplo de esto puede ser colorear mándalas en tus tiempos libres.