Libra – Horóscopo del 03 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 3 de Marzo de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones.

Amor: No dejes que se te escape esa persona especial, tienes la oportunidad de recuperarla y cambiar actitudes que no son las correctas.

Dinero: Puedes sentirte bien y cómodo en tu entorno laboral, vive cada momento de dicha.

Salud: Libra sabes que debes mejorar tu alimentación e incluir ejercicio a tu vida, ¿que estas esperando? Ve por ello.

Consejo: Tu desempeño y dedicación en las cosas se ven reflejadas en los resultados, si ves que algo está fallando ya sabes de donde viene.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Madera Yin, deberás tener en cuenta las siguientes recomendaciones.

Trabajo:

Intenta no realizar actividades muy importantes, como entregas, presentaciones de proyecto o visitas con clientes importantes.

Salud:

Regálate un baño relajante en este día, debes buscar el equilibrio.

Amor:

Lo mejor es ponerte en contacto con un familiar con el que tenias tiempo sin hablar, intenta que sea algo casual para ponerse al día.

Dinero:

No realices actividades financieras importantes, ni donde esperes una retribución importante.

Consejo: Las actividades que se realicen hoy puede que no salgan muy bien, así que lo mejor es quedarse tranquilo hoy.