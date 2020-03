Libra – Horóscopo del 02 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Marzo de 2020

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

Signo de Aire

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones.

Amor: Pasar el día con tus amigos y familia te recordara quienes son las personas que siempre estarán para ti.

Dinero: No es mala idea comenzar nuevos proyectos o tener nuevos intereses. Ábrele las puertas al conocimiento nuevo.

Salud: Cuida tu sueño, estas comenzando a sentir las consecuencias de pasar tanto tiempo despierto en la noche.

Consejo: Déjate llevar por cosas espontaneas, no todo debe estar detalladamente cronometrado.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Animal de Tierra

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Piensa muy bien antes de hablar, te encuentras en choque, debes de ser cuidadoso en temas financieros.

Trabajo:

Hoy puedes sentir mucho estrés en tu trabajo debido a que no estas recibiendo las retribuciones que estabas esperando, se paciente.

Salud:

Intenta mantener frutas y agua el día de hoy, si no eres bueno comiendo frutas, busca recetas con alguna fruta de tu preferencia que te parezca interesante.

Amor:

Estas dejando el amor a un lado por el estrés de tu vida profesional, no permitas que esto continúe, habla con tu pareja o tu familia, para que sepan que pueden contar contigo.

Dinero:

Puede que lo que parezca ser una oportunidad perfecta no lo sea, si vas a hacer alguna inversión se cuidadoso.

Consejo: No todo lo que brilla es oro, sigue tu instinto.