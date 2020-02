Libra – Horóscopo de 26 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de febrero

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones.

Amor: No te preocupes, volverás a amar. Todo pasa. Si estás en pareja no te centres en lo que hace falta, agradece por el amor que recibes.

Dinero: Tienes mucho por aprender y experimentar. Empápate de conocimiento, perfecciónalo y aplícalo.

Salud: Alguien podría estar robándote la energía sin darse cuenta. Ayúdalo para que así ambos se sientan mejor.

Consejo: Escucharte a ti mismo es lo más valioso para tomar decisiones.

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Tierra Yin, estas en un día de recibir, recibirás el equivalente al esfuerzo que has empeñado.

Trabajo:

Intenta mantener la mejor disposición y aptitud frente a este día, sigue trabajando como lo has estado haciendo.

Salud:

Tu alimentación también hace parte de tu salud, si no empiezas a tener una buena alimentación tu cuerpo te pasara factura.

Amor:

Tienes que entregar para poder recibir, propón compartir con esa persona especial o con tu familia, veras los resultados de esta decisión.

Dinero:

Hoy podrías recibir una gran recompensa por tu esfuerzo, se agradecido.

Consejo: Continúa esforzándote por tus metas, solo tu puedes detenerte.