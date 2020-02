Libra – Horóscopo de 25 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de febrero

Descubre lo que hoy dice tu signo zodiacal y tu horóscopo chino. Aquí tenemos las predicciones de cada signo: Aries, Leo, Sagitario, Tauro, Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario, Cáncer, Escorpio y Piscis.de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones.

Amor: No caigas por ingenuo, ya sabes diferenciar cuando alguien es sincero o finge sus emociones. Ahórrate experiencias de mal gusto.

Dinero: Puede entrarte cierta cantidad monetaria de alguna deuda o pago, esfuérzate por no gastarlo, es mejor invertirlo.

Salud: No todo lo que te recomiendan es para ti, deja de hacer actividades que no van contigo. Tu sabes lo que te hace feliz, ve por ello.

Consejo: Tienes muchas oportunidades el dia de hoy, ¡aprovéchalas!

PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Perro de Tierra Yang, te encuentras en tu día, evita que tus sentimientos te controlen y aprovecha este día de éxito.

Trabajo:

Sentirás que se están aprovechando de ti, pero todo depende de como mires la situación, porque siempre estarás aprendiendo algo nuevo.

Salud:

Busca la forma de liberar esa frustración que sientes o de lo contrario el cuerpo te pasara factura.

Amor:

Es un excelente día para sorprender a tu pareja, cualquier acción que hagas por esa persona sin importar lo que pequeña que sea alimentara su amor.

Dinero:

No lo pienses tanto, hoy es un excelente día para invertir, si tienes la oportunidad y no la tomas podrías perderla para siempre.

Consejo: Invierte de manera emocional en las personas que te rodean, recibirás grandes amistades.