Libra – Horóscopo de 16 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de febrero de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

LIBRA

Nacidos entre el 21 de septiembre al 20 de octubre

El mediador.

Aries es su complementario y es compatible con Acuario y Géminis.

Libra es el más cercano al signo chino Perro.

Personalidad de Libra:

Su principal característica es que es un mediador nato, le gusta quedar bien con todos, es indeciso y prefiere apartarse antes de crear un conflicto, pero justamente como quiere quedar bien con todos, tarda mucho en tomar decisiones.

Amor: Busca fortalecer tu amor propio con terapias o profesionales que te ayuden a crecer, esa es la mejor belleza, la espiritual.

Dinero: Celebra cuanto has crecido fruto de tu constancia y positivismo. Eres capaz.

Salud: Date un baño de sol, mira al cielo y agradece por tantas bendiciones, eso sube tus defensas.



Consejo: La capacidad de ser agradecido, genera que sigan ocurriendo milagros.



PERRO

Las personas nacidas en los años 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Compatibles: Tigre, caballo y Conejo.

Incompatibles: Dragón y Gallo.

Personalidad del Perro:

Son fieles, aman estar rodeados de gente que los quiera, para ellos su familia es su gran tesoro que protege contra todos, Son francos al expresar sus opiniones, de mente aguda y observadora los que le hace ser apoyo incondicional para sus amigos y familiares. Son excelentes emprendedores.

Diario:

Hoy en día de Buey de Tierra Yin, a pesar de que no es un buen día, te presagia prosperidad.

Trabajo:

Aprovecha el día para eliminar esos pendientes que no te dejan avanzar de manera fluida en tu trabajo.

Salud:

Hoy es un buen día para dejar la comida chatarra y disfrutar de alimentos que te hagan sentir bien.

Amor:

Vas a recibir una buena noticia en el amor.

Dinero:

No es un buen día para manejar dinero, pero puedes meditar próximas acciones financieras.

Consejo: Hoy puede ser un día lleno de prosperidad y buena fortuna pero no necesariamente monetaria.