Leo – Horóscopo del 29 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Tu palabra estará mucho más seductora de lo normal, así que si estás en modo conquista aprovéchalo para continuar llegando al corazón de esa persona especial, sin embargo, asegúrate de revisar muy bien antes cuáles son tus intenciones, dárselas a conocer y así evitar malentendidos.

Dinero:

Tu regente, el Sol, está en conjunción con Mercurio y eso te dará un empujoncito extra para poner en orden tu mente, para planear tus proyectos y ver cómo ejecutar tus ideas. Con tus compañeros de trabajo intenta no ser muy imponente ya que puede causar conflictos, haz que todo sea una negociación y trabajo colaborativo.

Salud:

Aprovecha la energía de Cáncer, que se encuentra en auge por estos días para revisar tus emociones, cómo estás cuidando de ti, de tus seres queridos y de tu entorno. Vivir en coherencia es el primer paso para vivir en salud.

Consejo:

De nada sirve la inteligencia sin humildad para dar a conocer tus ideas, de nada sirve ser sociable sin buena actitud, así que pon de tu parte e impúlsate para ser una mejor versión de ti mismo.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Agua Yin, te encuentras en día de Recibir, promueve principalmente las recompensas, sin embargo, es un día complicado. Ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Encuentra tu motor interno para salir a trabajar y a lograr los retos personales o profesionales, si tu creas tu motor y lo haces tuyo dentro de ti, nadie te lo podrá arrebatar o te podrá apagar.

Salud:

La melancolía y la nostalgia podrían estar acompañándote hoy, si para ti es necesario volver al pasado y recordar, está bien; solo recuerda que regresar es solo para agarrar impulso. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Es importante no romper el vínculo con tus relaciones si algún inconveniente se presenta, trata de calmar los ánimos y resolverlo de una forma civilizada.

Dinero:

Cuidado en este día con tu patrimonio y tus pertenencias personales. Si tienes que salir procura no aparentar o llamar la atención con pertenencias materiales.

Consejo: La verdadera alegría nace de la buena conciencia.