Leo – Horóscopo del 8 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Vive una vida afectiva sin restricciones y temores, entrega lo mejor que tienes y seguro serás bien correspondido, no estés prevenido, es mejor dar la oportunidad a cerrar las puertas.

Dinero:

Los ingresos se mantienen constantes, no hay mayor cambio en tus finanzas, gratitud por lo que el universo te envía, aprende a compartir sin esperar la retribución.

Salud:

Cuida de tu estómago, es tu parte más sensible, asesórate con una profesional de tu confianza, hoy en día hay productos naturales para reforzar tu sistema digestivo.

Consejo:

Conecta tu esencia y comprende que no solo es tu cuerpo físico, posees una cantidad de cuerpos sutiles que te ayudan a ser una persona mejor, para ello es necesario que reconozcas tus dones.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Metal Yin, te encuentras en Daño en día de Destrucción, tiene una energía muy negativa y se debe evitar acciones importantes, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Eres propenso a los errores, pero no desesperes ya que es por la energía del día, mantente muy concentrado y revisa todo dos veces para no meterte en problemas.

Salud:

El día es conveniente para realizar actividades espirituales, nunca está de más sentarte y hablar con lo que te conecta a este universo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No permitas que palabras sin importancia te hagan sentir mal, debes aprender a decidir que te afecta y que no.

Dinero:

La energía del día se presta para que pierdas objetos de valor o dinero, debes de ser muy cuidadoso con tus pertenencias,

Consejo: No hay mal que por bien no venga, solo el tiempo te permitirá entenderlo.