Leo – Horóscopo del 4 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Quizás conozcas a alguien de la manera más extraña, te conectarás inmediatamente con esta persona y todo fluirá tranquilamente entre ustedes, es como si se estuvieran reencontrando, no temas, todo será maravillosos.

Dinero:

Cuida tus finanzas en este día, no hagas inversiones de alto riesgo no es conveniente para ti hacerlo, es mejor esperar un poco y estar seguros.

Salud:

No es necesario entrar en estados de melancolía, lo mejor es buscar la compañía de personas que te quieran y te saquen de ese letargo, una buena conversación y risa es tu mejor medicina.

Consejo:

Buscar a tu familia, pareja o amigos para que te ayuden no es debilidad, por el contrario, es una persona que reconoce sus momentos de oscuridad y busca la luz para salir de ellos sin arrastrar a nadie en su camino.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Fuego Yin, te encuentras en día de Balance, ideal para cambiar situaciones desafortunadas en las que te encuentres a tu favor, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Hoy más que nunca eres más propenso a traspapelar información, es decir, que debe ser muy cuidadoso sobre todo con los documentos o archivos importantes.

Salud:

Mantente hidratado y descansado, hoy será un día complicado en el trabajo deberás de estar muy concentrado. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No aceptas las criticas con facilidad, intenta verlas como una forma de ser mejor en las relaciones personales.

Dinero:

Debes de ser cuidadoso con tu patrimonio, eres propenso a sufrir una estafa o un robo, sé muy cuidadoso con tu dinero.

Consejo: Recuerda que no puedes cambiar la dirección del viento, pero si la dirección de tus velas.