Leo – Horóscopo del 26 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Si aún no tienes pareja es el momento de que pongas atención a las personas que te rodean, seguro que hay alguien que muestra interés en ti y tu no te has dado cuenta.

Dinero:

Siempre te has sentido como una persona afortunada con las finanzas, sabes lo que mereces, laboras por eso y lo consigues. Habrá momentos que no es así, lo importante es que no entres en pánico y sigas tranquilo en tu labor.

Salud:

Los alimentos que consumes y el ejercicio que realices te ayudarán a mantener tu energía en alto; la quietud no te conviene, tiende a darte pereza y no logras tu objetivo del día.

Consejo:

Con la energía de Géminis en estos días puedes escribir, es una forma muy buena para sacar todo eso que no eres capaz de pronunciar en voz alta y llevas guardando por mucho tiempo.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Tierra Yin, te encuentras en Destrucción en día de Establecer, es apropiado para sentar bases para el futuro, ten en cuenta estas recomendaciones en este día.

Trabajo:

Estructura, orden y astucia evitarán que te veas envuelto en conflictos o críticas. Se precavido tu reacción para evitar problemas.

Salud:

Evita ver exceso de noticias, o tener conversaciones deprimentes, cuida muy bien tu energía, evita situaciones deprimentes. No te aísles, pide ayuda. Baños con sal marina y hacer alguna actividad física te ayudarán.

Amor:

Expresa tu amor aprovecha la energía del agua, ten paciencia, no reacciones de manera imprudente. Comunícate de la manera más amable para superar los malentendidos.

Dinero:

Evita asistir a entidades bancarias, realizar gastos imprudentes e inversiones en este día. La prudencia protegerá tu patrimonio.

Consejo: Una persona inteligente resuelve un problema, una persona sabia lo evita.