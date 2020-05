Leo – Horóscopo del 24 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

En la familia hay personas que desean hablar contigo, quieren estrechar los vínculos que los une, no te pongas a la defensiva, es cuestión de escuchar y después toma las decisiones que requieras.

Dinero:

Hay cambios que te convienen a nivel laboral y hace mucho estás laborando por ellos, te llega ese reconocimiento a tu esfuerzo, ahora no te subas demasiado, simplemente acéptalo con humildad.

Salud:

Conéctate con tu ser espiritual, es quien te da el respiro, la calma y la fortaleza que requieres, simplemente cierra los ojos y activa tu corazón, una vela de color verde o un cuarzo rosa junto a tu corazón te ayudarán mucho.

Consejo:

Recuerda que eres un ser con muchos dones, no te olvides también de pensar en ti, deseas tanto la aprobación social que te olvidas de validarte y aprobarte, comienza a ser más empático contigo mismo.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Fuego Yin, te encuentras en un día Oficial Abierto, apropiado para nuevos comienzos.

Trabajo:

Intenta darle un cambio positivo a tu espacio de trabajo, organiza y crea un mejor ambiente para tus labores. Te darás cuenta de cuánto tiempo ahorrarás luego. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es un buen día para dejarte llevar por la creatividad, busca hacer una actividad que deje volar tu imaginación, como colorear, dibujar, diseñar o pintar. Tú decides. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Puedes proponerte cambiar por ti mismo, es momento de desechar cualquier actitud que creas que no va contigo y comenzar, poco a poco, a mejorar.

Dinero:

Si consideras que necesitas un pequeño cambio en tus ingresos y gastos puedes utilizar este día para crear un nuevo plan e iniciar de nuevo.

Consejo: “Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo.” -Alexei Tolstoi