Leo – Horóscopo del 19 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Si no tienes pareja no permitas que eso sea un motivo de tristeza, son muchas las personas que desean compartir contigo, pon atención, la persona adecuada llegará en el justo momento.

Dinero:

Es muy probable que hoy recibas una oferta laboral por parte de tus jefes; debes revisar muy bien tus opciones, recuerda que no todo es dinero, prioriza el tiempo con tu familia porque es fundamental.

Salud:

No te dejes abatir por las circunstancias, puedes buscar ayuda si te sientes desmotivado o aburrido por lo que sucede, simplemente decirlo en voz alta y que otra persona esté prestando atención ya es un alivio inmenso para tu ser.

Consejo:

Recuerda que el sol te potencia, te ayuda a que tu energía vital se incremente, así que sal, camina un poco y deja que los rayos del sol se encarguen de vitalizarte.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Perro de Agua Yang, te encuentras en combinación Directa en día de Inicio, promueve comienzos favorables, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovechar el día.

Trabajo:

Las cualidades del elemento Metal harán que te puedas desenvolver mejor en tu día y tener un mejor resultado, en el consejo estarán las actitudes.

Salud:

No seas tan autocritico, la rigidez o los extremos en ciertas situaciones de tu vida te agotamiento mental. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Intenta meditar sobre tus relaciones y tu comportamiento frente a estas, busca la oportunidad de realizar alguna actividad junto con esa persona que no te encuentras bien.

Dinero:

Para evitar toparte con sorpresas negativas, lo mejor es ser muy precavido y analítico, no des un paso sin tener plena seguridad.

Consejo: Algunas de las actitudes del elemento metal son: ser estructurado, organizado, calculador, entre otras. Ten en cuenta que estas son las actitudes que regirán el año también.