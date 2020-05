Leo – Horóscopo del 17 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Ten mucho cuidado a la hora de expresar tus sentimientos a otra persona, no termines dominando a tu pareja para ser el centro de atención. Puedes ser un gran manipulador así que siempre fíjate bien en tus palabras.

Dinero:

Eres creativo y entusiasta a la hora de expresar tus ideas, sin embargo, pasas de la excesiva confianza al temor del fracaso en pocos segundos, ten certeza en lo que haces, valídalo tu mismo.

Salud:

Tu energía se revitaliza con el sol y el ejercicio, procura tener horarios establecidos para hacer estas actividades.

Consejo:

Se te dificulta aceptar que otras personas sienten o piensan de forma diferente a la tuya, eso hace que con frecuencia no sepas reconocer las necesidades de tus seres queridos



MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Mono de Metal Yang, te encuentras en día Balance, apropiado para cambiar situaciones desventajosas a tu favor, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Tu esfuerzo se esta notando, sin embargo, debes de mantenerte al día con tus responsabilidades, si es así descansa ¡te lo mereces!

Salud:

Se agradecido con tu salud, al ser el líder del día busca promover la serenidad y la paz en tiempos turbios. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

La energía del día se encuentra prospera para las relaciones interpersonales únicamente si entiendes que no te puedes aislar por pensar que la gente no hace lo que a ti te gustaría que hicieran.

Dinero:

Siembra las bases de tu futuro, buscando ser una persona mas ahorradora, evita hacer gastos o inversiones en este día, eres propenso a sufrir una estafa.

Consejo: Tu actitud determinara la importancia con la que la gente te tome en este día así que busca promover con la razón actitudes positivas.