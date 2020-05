Leo – Horóscopo del 13 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Con Acuario en tu casa siete, sientes que en tu relación de pareja requieres espacio y un poco de libertad, que cada uno tenga sus propias realizaciones es algo nuevo para ti, debes disfrutarlo y entender que la libertad no es dejar de amar, la libertad es dejar ser y ser individualmente.

Dinero:

Sigues materializando, en el compartir se incrementa la prosperidad, recuerda que el compartir comienza por casa, las buenas acciones no se hacen para que te alaben, se hacen desde el corazón.

Salud:

Júpiter en tu casa seis te proporciona fuerza y vitalidad, así que comienza a realizar ejercicios y crear una rutina para hacer diariamente, procura comer a las mismas horas, así tu metabolismo trabaja mejor.

Consejo:

Puedes hacer lo que requieras con tu energía, es necesario que te des cuenta de que todo lo que haces sea para tu bien y el de los demás, viniste a servir desde el amor, independiente de lo que hagas.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Fuego Yang, te encuentras Triangulando en día Cerrado, la energía del día no promueve buenos resultados, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Busca las piezas que no estén encajando en tu trabajo, medita respecto a ellas y piensa como se pueden mejorar.

Salud:

Hacer una limpieza energética en tu casa es vital el día de hoy. Algo tan simple como encender un incienso y dejarlo que fluya por el hogar. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Siempre que te encuentres totalmente decidido, hoy es un buen día para compartir con personas que sean especiales para ti.

Dinero:

Busca eliminar todos los gastos que no estén aportando a tu proyecto de vida, solo tu sabes que te conviene mas.

Consejo: Al mal tiempo, buena aptitud, aunque no lo creas puedes obtener resultados positivos de un mal día.