Leo – Horóscopo del 12 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Recuerda llamar y estar atento a tus padres o familia cercana, no los descuides en este momento, vivas o no con ellos el estar pendiente y acompañarlos les hará sentir cuán importantes son en tu vida.

Dinero:

Con tu casa dos en Virgo, es muy fácil para ti en estos momentos administrar tus bienes y hacerlo sin que te cause angustia, si tienes un emprendimiento de artesanías que realizas a mano, serán particularmente bellas y tendrán mucha acogida.

Salud:

Recibir el sol en la mañana o en la tarde es de suma importancia, quédate unos segundos y sentirás que tu energía vital se recupera, te sientes más animado y con deseos de seguir con tu labor.

Consejo:

No permitas que el optimismo y el deseo de hacer lo que te corresponde se vea afectado por comentarios de personas pesimistas o trágicas, es mejor que te mantengas alejado y conserves tu buena energía.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Madera Yin, te encuentras en día Abierto, ideal para aperturas y nuevos comienzos, ten en cuenta estas recomendaciones para ti.

Trabajo:

Toma riesgos este día en tu profesión, aventúrate a tomar riesgos y desafíos, salir de tu zona de confort hará que brilles aun mas.

Salud:

Mantén una buena alimentación, busca dejar a un lado las grasas saturadas y te darás cuenta como empezaras a tener mas energía. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Si tienes algún problema por hablar con tu pareja hoy es el día, busca crear un ambiente adecuado. Si de lo contrario aun no tienes pareja hoy es el día para llevar acabo tu plan de conquistarlo/a.

Dinero:

La energía del día te hace mas vulnerable a sufrir robos, debes de tener cuidado con tus pertenencias y gastos este día.

Consejo: La adversidad es el polvo de diamante de que el cielo utiliza para pulir sus diamantes.