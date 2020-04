Leo – Horóscopo del 9 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Hoy no discutas con tu pareja, saldrás mal librado, tu energía no está para crear problemas, solo escucha, las respuestas están ahí en el silencio y la calma.

Dinero:

Si encuentras lo que tanto te apasiona no te sentirás agobiado por tu labor, conéctate con tu esencia y no con el dinero, sabrás que es mejor hacer lo que tanto amas a desgastarte solo por acumular dinero.

Salud:

Ten cuidado con los fritos, las gaseosas y las salsas, no descuides tu salud, piensa más en alimentarte para recobrar energía y sentirte vital en el día que comer por comer.

Consejo:

Eres líder, lo más importante es que lideres tu vida para ti, no para los demás, demuestra de lo que eres capaz para dejar un mundo mejor, no para vanagloriarte de lo que haces.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Agua Yang, te encuentras en un día Lleno, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovechar tu día.

Trabajo:

Para aprovechar este día debes abandonar el miedo y brillar como solo tu lo sabes hacer, eres una persona muy lista aprovéchalo.

Salud:

No tomes la actividad física a la ligera, es un buen día para hacer actividades deportivas en casa, donde canalices el estrés. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Sabes que no eres bueno ocultando tus sentimientos, así que no le des mas larga y conversa de como te sientes, será la única forma de solucionar tu situación.

Dinero:

Actúa para sembrar las bases de tu futuro, si existe una oportunidad de negocio que te había llamado la atención, este día es muy prospero para invertir.

Consejo: Actúa como si el resultado de tus deseos ya se cumplió.