Leo – Horóscopo del 7 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Hay momentos para sembrar y otros para cosechar, cuando recojas piensa en las semillas y en lo que obtienes, sé generoso en el dar y agradecido en el recibir.

Dinero:

Los momentos de hoy son para demostrar de lo que estamos hechos, para poner al servicio de los demás, así que comparte lo que tienes y lo que sabes con los tuyos.

Salud:

Cuídate de los excesos, muchas veces comes no para alimentar tu cuerpo sino para llenar tu alma. Mejor alimenta los dos de una mejor manera, comida sana, relajación, mantras y música suave.

Consejo:

Hoy es el día para pensar en comunidad y no en individualidad, eso hará que tu prosperidad aumente y dejes atrás el egoísmo que te caracteriza, se humilde.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Metal Yang, te encuentras triangulando, es decir, que tendrás un excelente día y si lo aprovechas vendrán muchas cosas positivas.

Trabajo:

Utiliza tu intelecto para convocar a una reunión de trabajo y comenzar con la planeación de su gran proyecto, ideas surgirán y serán útiles.

Salud:

Es un excelente día para conectarse con tu interior, meditar y auto reflexionar es la clave. Activa tu espiritualidad. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

La iniciativa y el positivismo te da muchas cosas por hacer en este día, mantén tu mente distraída y entretenida.

Dinero:

Eres muy inteligente y la curiosidad por emprender te ayudara a estudiar y planificar tus proyectos futuros. Acepta todo el conocimiento que puedas.

Consejo: “La mejor forma de predecir tu futuro, es construirlo” –Alan Kay