Leo – Horóscopo del 29 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Cuídate de estar inmerso en tu labor y descuidar a tu pareja, organiza mejor tu tiempo, el equilibrio es muy importante para no dejar a un lado aquellas personas que también requieren compartir sus días contigo.

Dinero:

La suerte te sigue acompañando, puedes canalizar y hacer realidad lo que te propongas, tus jefes están pendientes de ti, habla con ellos y expresarles lo que deseas, te escucharán y tendrán en cuenta, recuerda respetar los procesos.

Salud:

El sol te ayuda a que tu energía vital se recobre rápidamente, por algo es tu planeta regente, así que aprovecha los días de sol para conectarte con tu esencia.

Consejo:

La arrogancia y el orgullo desmedido son la máscara con que cubres tus falencias. Ten más seguridad en lo que sabes, en quien eres.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Agua Yang, te encuentras en Choque en un día Abierto, ten en cuenta estas recomendaciones para tu día.

Trabajo:

No es un buen día para llevarle la contracorriente a las decisiones del día y los que te rodean, procura fluir con la energía.

Salud:

Evita hacer actividades físicas o exponerte ya que eres propenso a salir lastimado. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Evita a toda costa los conflictos el día de hoy, busca maneras de llegar a consensos en todos los desacuerdos que tengas hoy.

Dinero:

Tienes que estar dispuesto a recibir, este día te puede hacer propenso a tomar decisiones que te ponga en situaciones económicas complicadas.

Consejo: Procura fluir con el día, no intentes llevarle la contraria a lo que podrías estar destinado.