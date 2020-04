Leo – Horóscopo del 28 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Si no tienes pareja pon atención, una persona que se encuentra en otro país está deseosa de entablar una relación a distancia, no digas no, date la oportunidad de vivir algo diferente.

Dinero:

En tu casa 7 hacen presencia Marte y Saturno, te dan el deseo de avanzar hacia metas mayores, por lo que debes organizar los recursos antes de tomar cualquier decisión.

Salud:

Aliméntate conscientemente, que el alimento te proporcione la energía que requieres, ingiere más frutas y verduras, recuerda que los ejercicios de estiramiento los debes hacer diario.

Consejo:

Si requieres hablar con alguien hazlo, no lo dejes para después, si comienzas a poner barreras quedarán muchas cosas para sanar en modo pendiente.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Buey de Metal Yin, te encuentras en día de Recibir, es un día especial para recibir las recompensas que se han estado esperando, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

No te dejes derrumbar por problemas que parecen imposibles de solucionar, tendrás que esforzarte y pensar. Pero encontraras la respuesta.

Salud:

Dedícale a este día unos minutos de paz, si lo puedes acompañar con música de piano te hará mucho mejor. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Es un buen día para romper la rutina con tu familia o tu pareja, se creativo e impresiónalos con algo de su agrado, busca ser divertido como solo tu lo sabes hacer.

Dinero:

No es un buen día para realizar actividades financieras, cuida muy bien tu patrimonio evitando los gastos innecesarios.

Consejo: Para poder compartir lo mejor de ti en cualquier relación, primero debes amarte a ti mismo.