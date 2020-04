Leo – Horóscopo del 26 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Es mejor que aceptes la oscuridad y la luz que siempre te acompañan, reconocerlas es dar un paso de consciencia para comprender todo lo que te circunda, la luz siempre será guía.

Dinero:

Antes de tomar cualquier decisión con respecto a tu labor procura asesorarte muy bien, busca a las personas en las cuales confías para que te ayuden, así tendrás todos los posibles panoramas cubiertos.

Salud:

Hoy es muy importante que recurras a tu fuerza interior, que no te dejes afectar por lo negativo o lo nocivo de la situación, debes estar seguro de que tu poder mental te ayudará en estos momentos.

Consejo:

La mejor actitud para el día de hoy es la paciencia, pon tu atención en escucharte y en saber lo que tu esencia requiere.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Tierra Yin, te encuentras en día de Daño en un día de Peligro, el cual hace que la energía sea muy inestable e incierta, es por esto por lo que tenemos estas recomendaciones para que te cuides.

Trabajo:

Eres propenso a los errores, pero no desesperes ya que es por la energía del día, mantente muy concentrado y revisa todo dos veces para no meterte en problemas.

Salud:

Intenta reflexionar sobre los tiempos en los que nos encontramos viviendo para entender como debes reaccionar. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puedes encontrarte muy sensible este día, la energía del día te afectara y se encargara de que cualquier comentario lo tomes personal y te afecte mas de lo normal.

Dinero:

Cuida tu patrimonio, en este día eres mas propenso a sufrir robos, evita hacer compras y transferencias.

Consejo: Las personas influenciadas por la energía del Mono cuando se encuentran en estrés tienden a reaccionar mal es por esto lo mejor es que medites.