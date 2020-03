Leo – Horóscopo del 26 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, es un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. Le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignoralo. Su principal aprendizaje es autoliderarse y dejar de buscar validación en otros.

Amor:

Demuestra el amor que sientes por los tuyos, acércate a ellos sin pretensiones y con toda la sinceridad de tu esencia, no importa las circunstancias, solo importa que sientan tu amor incondicional.

Dinero:

No hay que apresurarse, no es el momento para tomar decisiones importantes, nada te hará falta, el universo lo tiene dispuesto, tampoco inviertas para aprovecharte de los sucesos actuales.

Salud:

Descansa y cuida de tu salud en estos momentos, si debes estar en casa mantén la tranquilidad, se hace lo que debes hacer, mantén la energía vital.. La impaciencia hace que seas imprudente.

Consejo:

Acércate a las personas de tu familia o pareja para tomar acción, debes buscar el beneficio de todos. Es momento de liderar sin buscar el protagonismo, es ayudar y buscar el mayor beneficio para todos.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Tierra Yang, te encuentras triangulando con el Dragón y la Rata, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para que aproveches este día de Remover.

Trabajo:

Si has estado reflexionando sobre que dejo de aportar y no habías tenido el coraje de renunciar por miedo a las consecuencias, hoy es el día indicado.

Salud:

Es un excelente día para remover todos los alimentos que no te ayudan. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Busca renunciar a malas costumbres que no te permiten compartir con tu pareja y con tu familia de la manera que deseas, las pequeñas renuncias pueden crear grandes cambios.

Dinero:

Busca el equilibrio en tus finanzas dejando atrás todos los gastos innecesarios que no aportan a tu proyecto de vida.

Consejo: Mantente enfocado, el orden será la herramienta clave en este año.