Leo – Horóscopo del 06 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignóralo

Amor: Puedes estar sintiendo muy fuerte la sensación de querer un compromiso más serio con otra persona, aclara primero que quieres tu.

Dinero: La armonía te acompañara el día de hoy en tus finanzas, procura no exagerar en compras.

Salud: Con la luna en tu signo el dia esta ideal para consentirte.

Consejo: Aprovecha la energía del día de hoy para darte un detalle por algún logro alcanzado en los últimos días.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Mono de Tierra Yang, te encuentras en tu día y deberás aprovecharlo con los siguientes consejos.

Trabajo:

Intenta comenzar tus propios proyectos, aunque veas la oportunidad de poder ayudar a alguien, puede que te termines metiendo en un problema por esto.

Salud:

Mantén mucha agua contigo, deberás estar hidratado para que puedas funcionar bien en el día.

Amor:

Hoy te sentirás un poco emocional, tomaras posturas que no deberías debido a decisiones apresuradas, no permitas que esto afecte tus relaciones.

Dinero:

Hoy no es prudente realizar inversiones, puede que salgas estafado, lo mejor será investigar a fondo antes de realizar cualquier acción.

Consejo: No puedes tomar la postura de superhéroe, debes dejar que las personas aprendan de sus propios errores.