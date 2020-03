Leo – Horóscopo del 02 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

LEO

Nacidos entre el 21 de julio al 20 de agosto

Signo de Fuego

Es el que brilla

Acuario es su signo complementario, es compatible con Aries y Sagitario.

Leo es el más cercano al signo chino Mono.

Personalidad de Leo:

El Sol define los rasgos dominantes de su personalidad, un optimista a quien le gusta ser el centro de atención. le gusta que lo miren y lo alaben, si lo quieres mantener a tu lado, hazle sentir que es el centro de tu mundo, pero si quieres que huya ignóralo

Amor: Si estas soltero debes dejar de tener el mismo patrón de parejas, eso es lo que no está dejando que consigas a alguien especial.

Dinero: Demuestra lo ágil y habilidoso que eres en tu entorno laboral, te llevará a ser el centro de atención y abrirá puertas.

Salud: Si te sientes muy ajetreado en el día es preferible que te distraigas haciendo ejercicio y respirando aire puro.

Consejo: La mente puede ser tu peor enemigo, no olvides que las cosas no son tan malas como parecen.

MONO

– Los nacidos en los años 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Compatibles: Rata, Dragón, Gallo y Serpiente.

Incompatibles: Tigre y Cerdo.

Personalidad del Mono:

Son amistosos y muy ingeniosos. Pueden ser muy versátiles, su curiosidad los lleva a aprender constantemente nuevas habilidades.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Madera Yang, te encuentras triangulando con el Dragón y la Rata, en un día lleno, que representa la abundancia.

Trabajo:

Tendrás un comienzo de semana muy auspicioso, deberás estar preparado ya que esto no puede dejar que te desenfoques.

Salud:

El día de hoy deberás de tener agua al alcance de la mano, ya que será un día agitado y si no estas hidratado tendrás dolores de cabeza.

Amor:

Todas las actividades que realices el día de hoy con tu pareja y familia serán muy exitosas.

Dinero:

Si has estado esperando el retorno monetario de alguna inversión hoy puede ser el día.

Consejo: Recuerda guardar en los días abundantes para poder resistir las dificultades.